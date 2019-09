Aiways U5 Preis bekannt Elektro-SUV aus China günstig

Jetzt ist der deutsche Preis des chinesischen Elektro-SUV Aiways U5 bekannt: Gerade mal 35.000 Euro soll das Fahrzeug von der Größe eines VW Tiguan Allspace kosten. Zum Vergleich: Die Preise des Tiguan Allspace beginnen bei 33.855 Euro für die Variante mit 150-PS-Benziner. Bei Aiways U5 bekommt man dafür ein Elektrofahrzeug mit 197 PS einer Reichweite von 460 Kilometer.

Ab 2020 sollen zwei neue E-Auto-Modelle pro Jahr von Aiways auf die Straße kommen. Im ersten Jahr will das 2017 in China gegründete Start-up-Unternehmen 150.000 Einheiten des U5 Ion, in den folgenden Jahren 300.000 pro Jahr produzieren. Der Transport gen Europa erfolgt per Zug. Das ist zum einen billiger und zum anderen wesentlich schneller als mit dem Schiff (hier stehen 16 Tage Bahn-Transportzeit rund sechs Wochen Verschiffung gegenüber).

Bei solchen Zielen ist es von Vorteil, wenn sich der Aiways U5 Ion so schnell es geht auf dem Markt etabliert. Mit seinem Kampfpreis 35.000 Euro, stehen seine Chance auf den ersten Blick nicht schlecht. Angesichts der ähnlich langen Konkurrenten wie den ab 77.850 Euro teuren Jaguar i-Pace (4,68 Meter) oder den erst im kommenden Jahr folgenden Mercedes EQC (4,76 Meter) für ab 75.000 Euro wirkt der 4,70 Meter lange, 1,90 Meter breite und 1,73 Meter hohe Chinese wie ein echtes Schnäppchen.

Aiways U5 Ion ist 197 PS und 315 Nm stark

In puncto Leistung muss sich der Aiways U5 Ion mit seinen 197 PS der Konkurrenz um Längen geschlagen geben, doch wird das für den einen oder anderen Kunden vielleicht einer eher untergeordnete Rolle spielen. 315 Newtonmeter, generiert in einem über der Vorderachse platzierten Frontmotor, sollen für eine Beschleunigung von null bis Tempo 100 in unter zehn Sekunden sorgen. Den Kontakt zur Straße stellen 235 Millimeter breite Reifen auf 19 Zoll großen Felgen her.

Wem die von Aiways in Aussicht gestellten 460 Kilometer Reichweite nicht genügen sollten, der hat die Möglichkeit ein aus sechs Batterien bestehendes Batterie-Paket zu mieten. Die zusätzlichen 20 Kilowattstunden erweitern die Reichweite um weitere 100 Kilometer. Wer jetzt denkt „Für so wenig Extra-Kilometer solch ein Theater?“, dem sei gesagt, dass es sich bei diesem Reserve-Paket um eine durchaus clevere Idee handelt. Denn in Zukunft sollen Aiways U5 Ion-Fahrer genau diese Batterie-Pakete an jeder Tankstelle mieten beziehungsweise umtauschen können.

Biometrische Technologie an Bord

Ebenfalls neu auf dem Markt ist die biometrische Technologie, die Aiways seinem in 40 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladenen E-SUV implantiert hat. So lassen sich die Türen per Gesichts- oder Handerkennung öffnen. Überhaupt ist der Chinese mit zahlreichen Kameras für eine lückenfreie 360 Grad-Rundumsicht sowie zwölf Ultraschall-Radarkameras und einer für das autonome Fahren Level 2 benötigten Mobileye EyeQ4 Kamera ausgestattet.

Von außen wirkt der Aiways U5 Ion reduziert und rund. Große, geschlossene Flächen, keine designverschuldeten Platzverluste und gegenläufig öffnende Fond-Türen. Der Innenraum des Viersitzers wirkt futuristisch aber dennoch praktisch. Zwischen den beiden Fondplätzen sind ein Kühlschrank und eine berührungsempfindliche Multimediabedieneinheit zu finden. Platzmangel herrscht hier dank 2,80 Meter langem Radstand nicht. Zudem steht ein sowohl kühl- als auch beheizbarer Getränkehalter in der Mittelarmlehne zur Verfügung.

Multimediales Cockpit

Aiways Im Cockpit des Aiways U5 Ion gibt es nahezu keine Schalter mehr.

Derer zwei finden sich in der Mittelarmlehne der ersten Reihe. Der einzige Schalter ist ein großer Dreh-Druckknopf wenige Zentimeter davon entfernt, der zum einen den Motor starten lässt und zum anderen den 12,3 Zoll großen Touch-Screen auf der Mittelkonsole bedient. Das 10,25 Zoll große digitale Instrumentenbrett ist dreigeteilt. In der Serienproduktion soll der Lenkradkranz geschlossen sein. Bei der Fahrzeugstudie ist er noch oben offen – hier ist die Einfluss des Motorsport-Experten und Aiways-Berater Roland Gumpert deutlich zu spüren.

Fazit

Ein großes, möglicherweise zudem gut verarbeitetes SUV in der Größe eines VW Tiguan Allspace für 35.000 Euro – sollte Aiways in Europa den Vertrieb hinbekommen, könnte der U5 manierliche Verkaufszahlen erreichen.