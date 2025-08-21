AUDI E5 Sportback: Konsequent auf China getrimmt, auch beim Kampfpreis

Um auf dem chinesischen Markt mit Elektromodellen wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können, hat sich Audi als Partner den chinesischen Staatskonzern SAIC geangelt. Zudem haben die Ingolstädter ein neues Label aufgelegt. Die neue Marke heißt AUDI (alles großgeschrieben) und kommt ohne die klassischen vier Ringe daher.

E für Elektro Im November 2024 hatte AUDI das E Concept vorgestellt. Auf der Shanghai Auto Show 2025 debütierte Ende April mit dem AUDI E5 Sportback das davon abgeleitete Serienmodell. Das E steht dabei für den rein elektrischen Antrieb, die Ziffer 5 kennzeichnet die Positionierung im Midsize-Segment. Sportback steht für das ikonische Coupé-Design von Audi. Marke und Modell sind auf eine neue Generation chinesischer Kunden zugeschnitten. Auf den Markt kommt der AUDI E5 Sportback in China im Spätsommer 2025.

Bis zu 579 kW und 770 km Reichweite Der viertürige AUDI E5 Sportback ist als Serienmodell 4,88 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,48 Meter hoch und bleibt damit ganz dicht an den Abmessungen des Conceptcars. Der Radstand liegt wie bei der Studie bei 2,95 Meter. Basis für den neuen AUDI E5 Sportback bildet die neue, gemeinsam mit SAIC entwickelte Advanced Digitized Platform (ADP), die Over-the-Air-Updates für sämtliche Fahrzeugsysteme erlaubt.

Vier Antriebsvarianten mit Heckantrieb (220 und 300 kW) oder Allradantrieb Quattro (386 und 579 kW) sorgen für ein dynamisches Fahrerlebnis. Der kleinste Motor wird mit einem 76 kWh großen Akku kombiniert, der eine Reichweite von bis zu 618 Kilometer (CLTC) erlaubt. Die 300-kW-Version saugt Strom aus einer 100 kWh großen Batterie und schafft damit bis zu 773 Kilometer Reichweite. Mit 83 kWh Batterie-Kapazität soll die 386-kW-Allradversion bis zu 623 Kilometer weit kommen. Der Top-Allradler mit 579 kW nutzt seine 100-kWh-Batterie für bis zu 647 Kilometer Reichweite.

Dabei beschleunigt der E5 Sportback im Bestfall in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zudem lassen sich dank der 800-Volt-Plattform 370 Kilometer Reichweite in nur zehn Minuten nachladen. Weitere Details zu den Antriebssträngen verrät Audi noch nicht. Zur weiteren Ausstattung zählen Luftfederung mit adaptiven Dämpfern und eine progressive Allradlenkung.

Spezielles China-Design Auch beim Design bleibt das Serienmodell eng an der Linienführung der Studie. Insgesamt wurde der E5 Sportback konsequent auf den chinesischen Lebensstil und Geschmack zugeschnitten. Dabei interpretiert er klassische Audi-Design-Merkmale wie sportliche Proportionen, unverwechselbare Radhäuser und die markante Front- und Heckpartie neu. Ein wichtiger Bestandteil des Auftritts ist auch die Lichttechnik auf LED-Basis. Zum Programm gehören neben LED-Matrix-Scheinwerfern auch zahlreiche Begrüßungsanimationen. Die klassischen Außenspiegel wurden durch Kameratechnik ersetzt.

Viel Elektronik nach China-Geschmack Die horizontal ausgerichtete Cockpitlandschaft setzt auf integrierte Lautsprecher, eine integrierte Ambientebeleuchtung sowie versteckte Lüftungsdüsen. Ein Diffusor kann den Innenraum mit drei verschiedenen Aromen beduften. Das Panoramaglasdach verdunkelt sich automatisch. Zum Infotainment-Angebot zählen ein 27 Zoll großes Display, das Betriebssystem AUDI OS sowie der Hochleistungsprozessor Qualcomm Snapdragon 8295. Weitere unter einem gemeinsamen Glas verbaute Infodispolays lassen die Bildschirmlandschaft über die komplette Armaturentafel auf eine Breite von 59 Zoll wachsen. Smartphones laden induktiv und gekühlt in der Mittelkonsole und werden drahtlos eingebunden. Im Mittelpunkt des Bedienkonzepts steht der AUDI Assistant. Dabei handelt es sich um einen KI-gestützten, berührungs- und sprachgesteuerten Avatar, der die digitale Interaktion menschlicher gestaltet.

Das Assistenzpaket für das China-Modell setzt auf eine umfangreiche Sensorik. Zu den 29 verschiedenen Hardware-Komponenten zählen Lidar, drei Langstrecken-Millimeterwellenradare, zwölf Ultraschallsensoren, elf Kameras und mehrere multimodale Sensoreinheiten. Zum Paket gehören unter anderem ein adaptiver Tempomat und ein Parkassistent.