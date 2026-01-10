Neues Crossover-SUV: Der VW ID.Era 9X soll die 1.000 km-Marke knacken

Am 8. Januar hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) die offiziellen Spezifikationen des ID.Era 9X veröffentlicht. Das ist für VW ein wichtiger Schritt in Richtung der Zulassung.

Der Hersteller präsentierte das Konzeptfahrzeug auf der Shanghai Auto Show 2025. Die nun veröffentlichten Daten ähneln in weiten Teilen dieser Konzeption. Er basiert auf der EREV-Plattform mit unterschiedlichen Antriebsversionen. Die Einstiegsversion hat einen einzelnen Elektromotor an der Hinterachse. Die 51,1-kWh-LFP-Batterie stellt 220 kW (295 PS) bereit und ermöglicht eine elektrische Reichweite von etwa 267 km. Ein 1,5-Liter-Range-Extender mit Turbounterstützung kann die Batterie während der Fahrt aufladen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 200 km/h und der Kraftstoffverbrauch bei leerer Batterie ist mit rund 5,95 Liter pro 100 km angegeben.

Die zweite Variante nutzt ebenfalls einen E-Motor an der Hinterachse. Die Leistung bleibt gleich, allerdings kommt hier eine größere 65,2-kWh-NMC-Batterie zum Einsatz. Damit soll diese Version des ID.Era 9X 340 km Reichweite schaffen. Die Top-Ausführung kombiniert die 65,2-kWh-NMC-Batterie mit einem zusätzlichen Elektromotor an der Hinterachse, was die Gesamtleistung auf 380 kW (510 PS) erhöht. Mit der Unterstützung des Verbrenners soll eine Gesamtreichweite von etwa 1.000 km möglich sein.

LiDAR und versenkte Türgriffe Äußerlich ähnelt der ID.Era 9X sehr dem Concept-Car. An der Front fallen die dünnen LED-Tagfahrlichter auf, die unter der Motorhaube platziert sind, sowie der Frontstoßfänger mit großen Scheinwerferblöcken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen kommt der ID.Era 9X ohne traditionellen Kühlergrill aus und setzt stattdessen auf einen aktiven Lufteinlass, der den Motor bei Bedarf mit frischer Luft versorgt.

Der LiDAR-Sensor auf dem Dach steuert einige der Assistenzsysteme und soll die Grundlage für das künftige autonome Fahren bieten. Die Felgen sind verchromt und verleihen dem Crossover-SUV ein modernes Auftreten. Außerdem fallen die herkömmlichen Außenspiegel und die versenkbaren Türgriffe auf. Allerdings muss VW hier nochmal nachjustieren, denn diese Türgriff-Technologie ist in China ab 2027 verboten. Von hinten betrachtet, zeichnet sich der ID. Era 9X durch eine LED-Heckleuchtenleiste, einen Dachspoiler und einen minimalistisch gestalteten Stoßfänger aus. Die leicht geneigte Dachlinie trägt zur sportlichen Silhouette bei.

Viel Platz im Innenraum Genaue Details zum Innenraum nennt VW noch nicht. Allerdings soll der ID.Era 9X drei Sitzreihen und Platz für sechs Personen bieten. Damit richtet sich der Crossover an Familien, die ein geräumiges Fahrzeug suchen. Preise nennt VW noch nicht. Die Produktion soll 2026 beginnen.