VW ID. Aura T6: China-E-SUV mit Xpeng-Technik

Volkswagen präsentiert in China den neuen elektrischen SUV ID.Aura T6 mit Xpeng-Technologie. Der mittelgroße Crossover basiert auf der von VW und Ypeng gemeinsam entwickelten elektronischen Architektur CEA und verfügt als Basis für die Assistenzsysteme über Lidar-Sensorik. Seine offizielle Premiere feiert das Fahrzeug am 24. April auf der Beijing Auto Show, doch bereits vorab hat VW erste Teaser und Infos geteilt.

Sechssitzer für die Familie Mit einer Länge von rund fünf Metern, einem Karosseriemix aus SUV und Crossover und einer voraussichtlich sechssitzigen Innenraumkonfiguration zielt der ID.Aura T6 klar auf viel Raum und Platz für die Familie. Mit dem 2025 auf der Shanghai Auto Show vorgestellten ID.Aura-Showcar hat der T6 damit nichts mehr zu tun, denn das erste Konzeptfahrzeug der Aura-Reihe präsentierte sich seinerzeit als Elektro-Limousine. Die ersten Bilder zeigen den ID.Aura T6 noch unter einer psychedelischen Tarnfolie.

Der ID.Aura T6 zeichnet sich durch eine kurze Motorhaube, schräg gestellte A-Säulen, muskulös ausgeformte Kotflügel und kurze Überhänge aus. Die leicht geschwungene Dachlinie optimiert den Luftwiderstand. Zur Ausstattung gehören konventionelle Außenspiegel, ein Lidar-Sensor auf dem Dach und eine integrierte Dachreling. Beleuchtete Embleme zieren Front und Heck. Die halbversenkten Türgriffe entsprechen bereits den neuesten chinesischen Vorgaben.

Steht auf neuer Plattform Im chinesischen VW-Portfolio platziert sich der ID.Aura T6 zwischen dem großen SUV ID. Era 9X und dem Kompakt-SUV ID. Unyx 08. Die neue CEA-Elektronikarchitektur reduziert die Anzahl der Steuergeräte um 30 Prozent, unterstützt KI-basierte Cockpitsysteme, speziell für China entwickelte Fahrassistenzsysteme und Over-the-Air-Updates. Die verbaute Lidar-Sensorik dient als Basis für das Assistenzsystempaket von Carizon, einem Joint Venture des Volkswagen-Konzerns und Horizon Robotics, das auch verschiedene autonome Fahrfunktionen ermöglichen soll. Zur rein elektrischen Antriebstechnik machte VW vor der offiziellen Premiere noch keine Angaben.

Der Name Aura steht übrigens für Advanced, User-centric, Reliable und All-access. Der Buchstabe T steht für Travel (Reisen), und die Ziffer 6 symbolisiert die optimale Ausgewogenheit. Eine Verbindung zum VW T6 Transporter in Europa besteht nicht. Gefertigt wird der ID.Aura T6 von FAW-Volkswagen.