Hyundai Ioniq 3: Neues Elektro-Kompaktmodell auf der IAA

Mit dem neuen Ioniq 3 erweitert Hyundai seine elektrische Ioniq-Familie um ein Kompakt-SUV. Die Serienversion des volldigitalen Fronttrieblers wird auf der IAA Mobility im September 2025 vorgestellt, die Produktion soll voraussichtlich Anfang 2026 starten.

Mit einer Länge von rund 4,30 Metern reiht sich der Ioniq 3 zwischen dem Inster und dem Kona EV ein. Er nutzt die moderne 400-Volt-Variante der E-GMP-Plattform und setzt anders als der Kona auf eine Software-zentrierte Architektur. Hyundai will zeigen, dass sie nicht nur mit Preis-Leistung punkten, sondern auch in Sachen Technik und digitalem Nutzererlebnis auf hohem Niveau mitspielen können.

Trotz seiner kompakten Außenmaße bringt der Ioniq 3 ordentlich Power mit. Zur Wahl stehen zwei Batteriegrößen – 58,3 kWh und 81,4 kWh –, die eine WLTP-Reichweite von etwa 418 bis 587 Kilometern ermöglichen. Angetrieben wird das SUV von einer 150 kW starken E-Maschine an der Vorderachse, die den Sprint auf 100 km/h in unter acht Sekunden ermöglicht. Damit positioniert sich der Ioniq 3 leistungsmäßig zwischen dem Inster und dem Ioniq 5. Die Schnellladeleistung fällt durch das 400-Volt-System niedriger aus als bei den größeren Ioniq-Modellen mit 800 Volt.

Digitalstrategie und europäische Fertigung Hyundai legt besonders viel Wert auf digitale Vernetzung und nachrüstbare Funktionen. Das Betriebssystem namens "Pleos" wurde gemeinsam mit internationalen Tech-Firmen entwickelt und erlaubt Over-the-Air-Updates sowie nachträglich buchbare Ausstattungsfunktionen. Die Nutzeroberfläche ist individuell konfigurierbar, auf Wunsch lässt sich sogar Apples neues CarPlay Ultra integrieren. Auch akustisch soll der Ioniq 3 neue Wege gehen – mit synthetisch erzeugten E-Sounds, die das Fahrerlebnis emotional aufladen sollen.