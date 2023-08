Neighborhood Electric Vehicle (NEV) dienen in den USA zur Mobiltät in den abgeschlossenen Wohnvierteln. Der legendäre Buggy-Hersteller Meyers Manx hat mit dem Resorter NEV jetzt in Pebble Beach sein eigenes Nachbarschaftsvehikel vorgestellt. Und das basiert natürlich auf dem bekannten Buggy-Konzept.