Neue EU-M1E-Klasse: Kleine Elektroautos werden bezahlbar

Die neue EU-Fahrzeugklasse M1E definiert klare technische Kriterien, um kleine Elektroautos erschwinglich zu machen. Fahrzeuge dürfen maximal 4,20 Meter lang sein und müssen rein elektrisch angetrieben werden – Hybrid- oder Verbrennerkonzepte sind ausgeschlossen. Gleichzeitig müssen sie die vollständigen Sicherheitsanforderungen für Pkw erfüllen sowie die Euro-7-Norm einhalten. Eine feste Gewichtsgrenze gibt es zwar nicht, doch geringeres Gewicht wird durch Effizienzvorteile indirekt gefördert.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist ein zehnjähriges "Freeze"-Regime: Nach Typgenehmigung müssen M1E-Fahrzeuge nicht an neue Vorschriften für Assistenzsysteme angepasst werden. Dies senkt Entwicklungs- und Produktionskosten erheblich und erhöht gleichzeitig die Planungssicherheit für Hersteller.

Wirtschaftliche Anreize und Förderprogramme Um die Produktion von Fahrzeugen dieser Klasse wirtschaftlich attraktiv zu gestalten, hat die EU mehrere Anreizsysteme eingeführt. Das sogenannte Super-Credit-System ermöglicht es Herstellern, jedes verkaufte M1E-Fahrzeug mit einem Faktor von 1,3 auf ihre CO₂-Flottenziele anzurechnen. Dies reduziert das Risiko hoher Strafzahlungen bei Nichteinhaltung der CO₂-Vorgaben.

Darüber hinaus profitieren M1E-Modelle von bestehenden Förderprogrammen in Deutschland. Käufer können sozial gestaffelte Prämien von bis zu 6.000 Euro erhalten – abhängig vom Einkommen und der Familiengröße. Zusätzlich gibt es steuerliche Vorteile wie eine zehnjährige Befreiung von der Kfz-Steuer sowie eine dauerhafte Ermäßigung um 50 Prozent.

Bedeutung für den europäischen Automobilmarkt Die M1E-Klasse verfolgt auch industriepolitische Ziele: Fahrzeuge dieser Klasse müssen in Europa produziert werden, um von den Vorteilen zu profitieren. Ab 2027 sollen zudem Ursprungsregeln greifen, wonach mindestens 50 bis 60 Prozent der Wertschöpfung – einschließlich Batteriezellen – innerhalb der EU erfolgen müssen.

Diese Regelung soll verhindern, dass vor allem importierte Fahrzeuge aus China den Markt dominieren. Gleichzeitig bietet sie europäischen Herstellern wie Stellantis oder Renault eine Chance, ihre Position im preissensiblen Einstiegssegment zu stärken.

Herausforderungen und Kritikpunkte Trotz ihrer Vorteile steht die M1E-Klasse auch in der Kritik. Die Bindung an europäische Produktionsstandorte wird als protektionistisch bewertet und könnte den Wettbewerb einschränken. Zudem gelten die Anforderungen an die Herkunft von Batteriezellen als anspruchsvoll; Kritiker befürchten steigende Kosten und Verzögerungen bei der Umsetzung.

Auch das Super-Credit-System wird kontrovers diskutiert: Umweltorganisationen sehen darin ein Schlupfloch, das es Herstellern ermöglicht, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern, ohne größere Fahrzeuge schneller zu elektrifizieren. Der zehnjährige Verzicht auf Anpassungen bei Assistenzsystemen könnte zudem negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben.

Erste Modelle am Horizont Mehrere Hersteller arbeiten bereits an Fahrzeugen nach den Vorgaben der M1E-Klasse. Dazu gehören unter anderem der Renault 5 E-Tech, der Citroën ë-C3 sowie Modelle von Fiat wie der elektrische Pandina. Mit einem Zielpreis von etwa 15.000 Euro könnten diese Fahrzeuge eine breite Käuferschicht ansprechen – vorausgesetzt, sie erfüllen sowohl technische als auch preisliche Erwartungen.