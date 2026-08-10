Ein Gang für 100 Tonnen: Wie der Oshkosh HET A1 seinen Antrieb vereinfachte

Die Modernisierung des Oshkosh Schwerlasttransporters zur A1-Version brachte mehr als nur einen stärkeren Motor. Im Kern des Antriebsstrangs vollzog sich eine entscheidende Änderung, die die Bedienung des tonnenschweren Gespanns fundamental verbesserte: der Wechsel von einem mehrstufigen zu einem einstufigen Verteilergetriebe.

Die Grundlage für diese technische Umstellung schuf der neue Motor. Der Caterpillar C18 leistet mit 700 PS rund 200 PS mehr als das Aggregat im Vorgängermodell. Diese deutliche Leistungssteigerung machte eine zusätzliche mechanische Untersetzung, wie sie das alte System für extreme Lasten oder Steigungen benötigte, überflüssig. Die Kraftreserven des Motors sind nun ausreichend, um alle Fahrsituationen ohne einen weiteren manuellen Eingriff in die Kraftverteilung zu bewältigen.

Ein Vorteil, der den Fahrer entlastet Der praktische Nutzen dieser Vereinfachung zeigt sich vor allem in anspruchsvollen Fahrsituationen. Durch das neue System sind Gangwechsel an Steigungen nicht mehr erforderlich. Damit entfällt für den Fahrer ein kritischer Schaltvorgang, der bei einem Gesamtzuggewicht von über 100 Tonnen höchste Konzentration erfordert. Die Bedienung des Fahrzeugs wird dadurch einfacher und sicherer, da sich die Besatzung voll auf die Fahraufgabe konzentrieren kann.

Klares Zusammenspiel der Komponenten Das technische Konzept des M1070A1-Antriebs ist klar definiert. Ein siebenstufiges Automatikgetriebe von Allison (Typ 4800 SP) übernimmt die Wahl der passenden Übersetzungsstufe. Das nachgeschaltete Verteilergetriebe, ein einstufiges Modell vom Typ Oshkosh 30000, hat nur noch die Aufgabe, die Motorkraft permanent auf die Achsen zu verteilen. Es arbeitet ohne Zutun des Fahrers und stellt eine konstante Verbindung im Antriebsstrang sicher.

Die Umstellung beim HET A1 ist somit ein Beispiel dafür, wie eine gezielte Leistungssteigerung eine Vereinfachung des Gesamtsystems ermöglicht. Anstatt Komplexität mit weiterer Technik zu verwalten, wurde durch die Kraft des Motors eine mechanische Stufe eliminiert. Das Ergebnis ist ein robusterer und einfacher zu bedienender Antriebsstrang – ein entscheidender Faktor für ein militärisches Logistikfahrzeug im Einsatz.