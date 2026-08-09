Top-Terramar erwischt: Zweite Cupra-VZ5-Version mit Audi-Fünfzylinder?

Aktuell ist der Terramar VZ mit seinem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner und 265 PS Leistung das Topmodell. Der VZ5 soll künftig die Baureihe toppen, wie Insider berichten. Bisher hatte Cupra ausschließlich im Formentor VZ5, den aus Audi-Sport-Modellen bekannten 2,5-Liter-Fünfzylinder mit 390 PS im Einsatz. Auch Ohrenzeugen am Nürburgring berichten von klassischen Fünfzylinder-Sound.

Optisch hält sich der Prototyp noch zurück. Front- und Heckschürze entsprechen weitgehend dem bekannten Serienmodell. Auch die Räder und die Bremsanlage wirken noch unverändert. Am deutlichsten fällt die Vierrohr-Abgasanlage ins Auge. Weitere Änderungen dürften erst im Verlauf der Entwicklung folgen. Denkbar sind eigenständige Stoßfänger, spezielle Leichtmetallräder sowie weitere sportliche Designelemente, wie sie Cupra bereits bei anderen VZ-Modellen einsetzt.

Formentor VZ5 bringt 390 PS Technisch wäre ein solcher Schritt naheliegend. Terramar und Formentor basieren auf der MQB-Evo-Plattform des Volkswagen-Konzerns. Der Einbau des 2,5-Liter-Turbomotors wäre deshalb ohne grundlegende Änderungen an der Fahrzeugarchitektur möglich.

Im Formentor VZ5 entwickelt das Triebwerk 390 PS und ein maximales Drehmoment von 480 Newtonmetern. Geschaltet wird über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, die Kraft gelangt über einen Allradantrieb auf die Straße. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in 4,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt. Inwieweit der Cupra Terramar VZ5 diese Leistungsdaten übernimmt, ist noch spekulativ.

Ein Motor mit besonderer Technik Der 2,5-Liter-Turbofünfzylinder gehört zu den technisch ungewöhnlichsten Benzinmotoren im Volkswagen-Konzern. Anders als die heute üblichen Vierzylinder besitzt er fünf Zylinder in Reihe und arbeitet mit der Zündfolge 1-2-4-5-3. Dadurch erfolgt alle 144 Grad Kurbelwellendrehwinkel eine Zündung. Diese gleichmäßige Abfolge in Verbindung mit der ungeraden Zylinderzahl erzeugt den charakteristischen Klang, der den Audi-Fünfzylinder seit den erfolgreichen Quattro-Rallyefahrzeugen der 1980er-Jahre unverwechselbar macht.

Heute wird das Triebwerk nur noch in wenigen Hochleistungsmodellen eingesetzt: im Audi RS3 mit 400 PS und 500 Newtonmetern, im Audi RS Q3 mit 400 PS und 480 Newtonmetern sowie im oben erwähnten Cupra Formentor VZ5, der mit 390 PS und 480 Newtonmetern die schwächste, aber zugleich exklusivste Ausbaustufe erhält. Sollte der Terramar tatsächlich als VZ5 erscheinen, würde er ebenfalls zu diesem exklusiven Kreis gehören.