Der italienische Autobauer Pininfarina präsentiert bei The Quail während der Monterey Car Week in Pebble Bech den Elektro-SUV Pura Vision. Aber nicht nur. Dem E-SUV wird ein radikaler, offener Supersportwagen zur Seite gestellt. Der Pininfarina B95.

Antriebstechnik aus dem Battista

Man könnte es sich einfach machen und behaupten, der B95 ist die Cabrio-Variante des Pininfarina Battista. Aber die Italiener haben viel mehr Herzblut und Hirnschmalz in den B95 investiert. Fangen wir mit dem Namen an. B steht für Barchetta und die 95 für den 95. Markengeburtstag, der im Jahr 2025 ansteht – dem Jahr in dem der B95 ausgeliefert werden soll. Und zwar an nur zehn Sammler, die bereit sind, für den offenen Zweisitzer 4,4 Millionen Euro auszugeben.