Bei allen diesjährigen Bestwerten trug der Nevera eine besondere, von Hand aufgetragene Lackierung. Dabei dekorierte Rimac die schwarze Grundfarbe mit grünen Akzenten – unter anderem am Frontsplitter, im Bereich der Schweller oder als Streifenpaar, das sich von der Fronthaube über das Dach bis zum Heckflügel zieht. Genau dieses Farbschema präsentiert auch das erste von nur zwölf Exemplaren einer Sonderserie, die den Beinamen "Time Attack" (Zeitenjagd) trägt, im Rahmen der Monterey Car Week debütierte und bei dieser Gelegenheit direkt an seinen neuen Besitzer übergeben wurde. Und zwar just an dem Tag (18. August 2023), an dem der Nevera den Nürburgring-Rekord brach.

Auch andere Farben möglich

Das Farbschema kommt nicht von ungefähr: Als Firmengründer Mate Rimac vor mehr als zehn Jahren mit einem auf E-Antrieb umgebauten BMW M3 E30 seine ersten Rekorde brach, trag dieses Auto zeitweise eine ikonische giftgrüne Lackierung. Die weiteren elf Neveras in Time-Attack-Attack-Spezifikation lassen sich farblich etwas abwandeln. Wer die Karosserie lieber in Sichtcarbon möchte, kann dies ebenso ordern wie Akzente in anderen Kontrastfarben, darunter ein sattes Rot oder Blau. In den Felgen tauchen die farbigen Akzente ebenso auf wie am Heckflügel, sobald dieser vollständig ausgefahren ist. In diesem Fall präsentiert er einen Schriftzug: "Dedicated to those coming after us" (übersetzt: gewidmet denjenigen, die nach uns kommen).