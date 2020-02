Tesla Model 3 Upgrade In fünf Minuten zur Fond-Sitzheizung

Elon Musk hat es schon wieder getan: die konservativen Automobilhersteller mit einem Fingertipp bloßgestellt. Wie? Besitzer des Tesla Model 3 können offenbar ab sofort per Over the Air-Upgrade, mithilfe des im Fahrzeug installierten Internetzugangs also, eine Sitzheizung für die hintere Sitzreihe bestellen. So zumindest zeigt es ein aktuelles Kunden-Video auf YouTube.

Das Besondere dabei ist natürlich nicht die Sitzheizung an sich, sondern dass dieses 300 Euro kostende Upgrade innerhalb von weniger als fünf Minuten von jedem Ort dieser Welt mit Internetverbindung möglich ist. Der Trick ist, dass die sowohl für die beiden äußeren als auch für den mittleren Sitz verfügbare Sitzheizung in der SR+-Version bereits verbaut ist. Der Besitzer muss diese also nur noch per Bestellung mit der App freischalten. Nach einem kurzen Systemneustart, der aus Sicherheitsgründen ein geparktes Fahrzeug voraussetzt, kommen die Hinterbänkler in den Genuss einer dreistufigen Sitzheizung.

Nach fünf Minuten bereits per Sprachsteuerung bedienbar

Neben der Tatsache, dass die drei Sitzplätze einzeln und in drei Stufen beheizbar sind, überrascht Tesla seine Kunden mit der sofortigen Möglichkeit, diese auch per Sprachsteuerung zu bedienen. Einer Sprachsteuerung, die über ein simples „ein, aus“-Kommando hinausgeht. So lässt sich die neue Heizoption mit Befehlen wie „Sitzheizung hinten links Stufe zwei“ so präzise wie möglich ansteuern.

Wer noch etwas Geld übrig hat, kann bei Tesla seit vergangenem Jahr für 1.800 Euro Allradantrieb und für 6.300 Euro Funktionen für das autonome Fahren hinzubestellen. Und das alles, wie von Elon Musk gewohnt, ohne zusätzlichen Werkstattaufenthalt.

Fazit

Die gesamte Autoindustrie muss sich warm anziehen – Tesla-Passagiere nicht mehr. Dank der 300 Euro kostenden Sitzheizung per Over the Air-Upgrade.