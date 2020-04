Papiermodelle vom Cybertruck bis zum Toyota GT86 Toyota GT86 ausdrucken und bauen

Ausmalen ist das eine, Selberbauen das andere: Toyota bietet jetzt den GT86 in der Lackierung klassischer Rennmodelle zum Ausdrucken und Selberbasteln an.

Die Wiederkehr von Papiermodellen zum Selberbauen bekommt durch die Corona-Krise einen Schub. Ausdrucken, Ausschneiden, Falten und Zusammenkleben – das hilft in Zeiten von Kontaktbeschränkungen möglicherweise beim Zeitvertreib in den eigenen vier Wänden. Toyota hat jetzt eine Serie von sechs GT86-Papiermodellen aufgelegt und zu 50 Jahre Toyota in Großbritannien auf seinem britischen Blog veröffentlicht.

Toyota Schnittmuster für des Papiermodell des GT86 in der Lackierung Ove Andersson’s Toyota Celica 1600GT.

Coole Rennlackierungen auf Papier

Die sechs Modelle haben die Lackierung der klassischen Toyota-Rennwagen Castrol Toyota Celica GT-Four, Esso Ultron Tiger Toyota Supra, IMSA GTU Toyota Celica, Ove Andersson’s Toyota Celica 1600GT, Shelby Toyota 2000GT und Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT. Toyota wünscht sich, dass die Papiermodellbauer ihre Kreationen auf Social-Media-Kanälen posten – kostenlose Werbung als Ausgleich für die kostenlosen Schnittmodelle. Die Japaner gehen davon aus, dass ein einzelnes Papiermodell innerhalb von einer Stunde gebaut ist. Auf seinem britischen Blog bietet Toyota schon seit Jahren verschiedene sogenannte Papercraft-Modelle an. So gibt es den Land Cruiser, den Land Cruiser in einer Dakar-Version, den RAV4 und ältere GT86-Varianten in feschen Lackierungen. Die Server zum Download der älteren Entwürfe sind allerdings aktuell nicht erreichbar.

Toyota Auch vom Land Cruiser in der Dakar-Ausführung hat Toyota ein Papiermodell im Angebot.

Hier die frischen Toyota GT86-Papiermodelle zum Download:

Das Thema Papercraft erlebt gerade eine Renaissance. So gibt es Websites, die viele kostenlose Papier-Schnittmodelle zum Download anbieten.

Toyota Auch aus seinem SUV RAV4 hat Toyota ein Papiermodell für alle gemacht.

Tesla Cybertruck als kostenloses Papiermodell

Folduptoys bietet nun das aktuell wohl kantigste und damit auch bastelfreundlichste Fahrzeug der Welt gratis an: den Tesla Cybertruck. Einfach die Bastelvorlage downloaden, ausdrucken und der Bastelanleitung folgen. An Bastelzubehör werden lediglich eine Schere, Klebstoff und rund 20 Minuten Bastelzeit benötigt.

Marcel Sommer Die beiden Steinschläge der Weltpremiere dürfen hier nicht fehlen.

Wer die Chance hat in DIN A3 zu drucken, sollte dies auf alle Fälle machen, da ansonsten das Schneiden und Falten zur Millimeterarbeit wird. Im Format A3 ist der Pickup am Ende 19,5 Zentimeter lang, acht Zentimeter breit und sieben Zentimeter hoch. Die Linien sind klar und deutlich zu erkennen und das Schneiden klappt auch in den etwas engeren Passagen. Eine kurze Überwindungszeit benötigen die beiden langen Schnitte vom Heck bis zur A-Säule. Doch sie ergeben einen Sinn. Besonders amüsant ist die Tatsache, dass es sich die Designer des Papiermodells nicht haben nehmen lassen, auch die beiden Steinschläge auf der Fahrerseite in ihr Modell mit zu übernehmen, die während der etwas misslungenen Weltpremiere passiert sind.

Umfrage 223 Mal abgestimmt Haben Sie schon mal ein Automodell gebastelt? Ja und ich würde es wieder tun! Nein, das überlasse ich der jüngeren Generation. mehr lesen

Fazit

Die Idee mit Auto-Papiermodellen zum Ausdrucken ist simpel und gut. Wie der Selbstversuch beim Tesla Cybertruck zeigt, dauert die ganze Bastelaktion nicht länger als eine halbe Stunde. Wer zudem alle Toyota-Papiermodelle baut, kann einen ganzen Papercraft-Wagenpark sein Eigen nennen. In nächster Zeit dürfen noch einige kostenlose Papercraft-Modelle zum Selberbasteln hinzukommen.