Razzien wegen Betrugsverdacht: Ex-Formel-1-Star in Untersuchungshaft

Es klingt wie eine schlechte Räuberpistole. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll es in drei Ländern zeitgleich zu Razzien gekommen sein. Dabei hatten die Ermittler einen prominenten Rennfahrer im Visier, der vielen Formel-1-Fans noch gut in Erinnerung sein dürfte. Adrian Sutil, der 128 Mal für Spyker, Force India und Sauber in der Königsklasse angetreten war, ist offenbar mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Nach dem Bild-Bericht sollen die Ermittler parallel zu Anwesen des Deutschen in Monaco, der Schweiz und in Sindelfingen ausgeschwärmt sein, um Beweise sicherzustellen. In Sindelfingen soll am Donnerstagvormittag (27.11.) dann auch die Festnahme durch Beamte des Stuttgarter Landeskriminalamtes erfolgt sein.

Offenbar sind die Vorwürfe so schwerwiegend, dass der Ex-Pilot direkt in einem baden-württembergischen Gefängnis in Untersuchungshaft genommen wurde. Details zu der Angelegenheit wollten die Behörden allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit geben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte lediglich, dass gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehrere Objekte durchsucht wurden.

Jacopo M. Raule via Getty Images Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere war es lange ruhig um Adrian Sutil. Hier ein Bild von der Pariser Fashion Week im März 2025.

Haftbefehl gegen Adrian Sutil Laut Bild soll gegen Adrian Sutil zum Zeitpunkt der Razzien schon ein Haftbefehl vorgelegen haben. Nach der Festnahme wurde der ehemalige Rennfahrer dann zum Amtsgericht Stuttgart gebracht, wo ein Richter den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die genauen Umstände des Zugriffs sind allerdings noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft möchte sich noch nicht dazu äußern, was Sutil genau vorgeworfen wird. Die Bild zitiert Ermittler, die von einem Verdacht "des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung" sprechen. Sutil soll in den letzten Jahren in der Schweiz und in Monte Carlo mit Luxusautos gehandelt haben. Ob dabei alles mit rechten Dingen zuging, müssen die Ermittlungen jetzt klären.

xpb Adrian Sutil bestritt 128 Formel-1-Rennen für Spyker, Force India und Sauber.

Ex-Rennfahrer vorbestraft Sutil war schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Jahr 2012 kam es am Rande des China-Grand-Prix in Shanghai zu einer Auseinandersetzung mit Lotus-Besitzer Eric Lux. Der Rennfahrer hatte den Luxemburger dabei mit einem abgebrochenen Champagnerglas am Hals verletzt. Beim Prozess in München wurde Sutil verurteilt. Er bekam 18 Monate auf Bewährung.

Nach Abschluss seiner aktiven Karriere in der Saison 2014 war es lange Zeit ruhig um den Wahlschweizer geworden. Vielen Fans ist er vor allem wegen einer unfreiwilligen Bestmarke in Erinnerung geblieben. Sutil hält den Rekord für die meisten GP-Teilnahmen ohne Podium. Kurzzeitig hatte ihn Nico Hülkenberg in dieser Liste vom obersten Platz verdrängt. Doch mit seinem dritten Rang in Silverstone diese Saison gab "Hülk" den Rekord gerne wieder an seinen Landsmann ab.