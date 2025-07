Dacia im Motorsport: Was sonst außer 24h Nürburgring?

Der Dacia Logan bei den 24 Stunden vom Nürburgring ist der Fan-Liebling schlechthin. Nach dem Motto "Dabei sein ist alles" trat das Team von "Ollis Garage" mit seinem Logan bereits mehrmals beim Klassiker auf der Nordschleife an.

Zuletzt verliefen die Auftritte aber unglücklich. 2023 wurde der Flitzer von einem GT3-Porsche abgeschossen. Nach einem Wiederaufbau kehrte man ein Jahr später zurück und das Team wurde von den enthusiastischen Fans am Ring gefeiert.

Doch 2025 kam bei der 53. Ausgabe der 24 Stunden am Nürburgring der nächste Schock. Am Sonntagmorgen hatte Pilot Martin Kaffka eine Kollision. Der Logan zog eine hellblaue Staubwolke hinter sich her, nachdem er mit einem Aston Martin Vantage GT4 von Aris Balanian aneinandergeraten war. Die Karosserie des Dacia ist hinüber, die Ersatzteile knapp. Trotz der misslichen Lage will man bei Ollis Garage den Logan erneut aufbauen.

Der mittlerweile obligatorische Einsatz des Dacia bei den 24 Stunden am Nürburgring hat Kultstatus erlangt. Wir schauen mal darauf, in welchen Motorsport-Serien die rumänische Marke ebenfalls vertreten ist, beziehungsweise an welchen sie in der Vergangenheit teilgenommen hat.

Baldauf Der Dacia Logan ist bei den 24 Stunden am Nürburgring ein Publikums-Liebling.

24 Stunden Nürburgring Wie zum Eingang des Artikels erwähnt, stand ein Dacia Logan des Teams Ollis Garage schon mehrmals beim Ausdauer-Klassiker auf der Nordschleife am Start. Das erste Mal im Jahr 2021. Von Anfang an entwickelte sich der schwachbrüstige Rumäne zum Fan-Liebling. Auch mehrere Unfälle verhinderten nicht, dass die Truppe seitdem jedes Jahr mit einem Logan an den Start rollte. Nach einem Crash bei der Ausgabe 2025 ist hinter dem Dacia-Auftritt nächstes Jahr noch ein Fragezeichen zu setzen.

Cupa Dacia Die Cupa Dacia ist eine nationale Rallye-Serie, die seit 2007 Teil der rumänischen Rallye-Meisterschaft ist. In der Serie kommen Fahrzeuge wie der Dacia Logan 1.6 MPI und der Dacia Sandero 0.9 TCe zum Einsatz. Die Fahrzeuge werden speziell für die Serie vorbereitet und mit einem Rallye-Kit ausgerüstet, das von Renault Sport Technologies entwickelt wurde. Die Cupa Dacia hat sich als Plattform für Nachwuchspiloten etabliert, die erste Erfahrungen im Rallyesport sammeln möchten. 2025 ist die Serie weiterhin ein fester Bestandteil der rumänischen Motorsportlandschaft.

Dacia Logan Cup Der Dacia Logan Cup ist eine Langstreckenserie, die in Rumänien ausgetragen wird. In dieser Serie kommen speziell modifizierte Dacia-Logan-Modelle zum Einsatz, die für den Motorsport vorbereitet wurden. Die Saison umfasst sieben Veranstaltungen, darunter ein 500-km-Rennen und ein 8-Stunden-Rennen. Die Rennen finden auf den Rennstrecken Motorpark România bei Bukarest und dem Transylvania Motor Ring bei Târgu Mureș statt. Diese Serie richtet sich an Fahrer ab 13 Jahren und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den Motorsport einzutreten. Von 2006 bis 2018 gab es auch in Deutschland einen Ableger. Unter anderem verdiente sich der spätere 24h-Sieger vom Nürburgring Christopher Haase seine ersten Sporen im Logan Cup.

Dacia F1-Legende Alain Prost startete mehrmals mit einem Dacia Lodgy in der Trophée Andros.

Trophée Andros Dacia nahm von 2010 bis 2016 an der Trophée Andros, einem bekannten Eisrennen, teil. Mit dem Dacia Lodgy, der mit einem V6-Motor und Allradantrieb ausgestattet war, erreichte die Formel-1-Legende Alain Prost nach zwei zweiten Plätzen im Jahr 2021 den Gesamtsieg. Dieses Engagement unterstrich Dacias Vielseitigkeit, nicht nur auf trockenen Rennstrecken, sondern auch unter extremen winterlichen Bedingungen.

Pikes Peak International Hill Climb Im Jahr 2011 nahm Dacia mit einem Duster in der sogenannten Unlimited-Klasse am Pikes Peak International Hill Climb teil. Der Duster, der mit einem 850-PS-Motor ausgestattet war, erreichte durch Pilot Jean-Philippe Dayraut am Steuer in dieser Veranstaltung den dritten Platz. Die Teilnahme an diesem legendären Bergrennen stellte Dacia als Marke eine Plattform zur Verfügung, um ihre Fahrzeuge unter extremen Bedingungen zu testen und um das Marken-Image zu dynamisieren.

Rallye Aïcha des Gazelles Im Jahr 2010 bestritt man als Hersteller die Rallye Aïcha des Gazelles, einer rein weiblichen Rallye durch Marokko. Der Dacia Duster trat in der Crossover-Klasse an und erreichte das Ziel als erstes Fahrzeug. Diese Teilnahme unterstrich das Engagement der Marke, nicht nur im männerdominierten Motorsport, sondern auch im Bereich der Frauenförderung im Motorsport.

Dacia Nassar Al-Attiyah wurde mit dem Sandrider Vierter bei der Rallye Dakar 2025.

Dakar Rallye Mit dem Sandrider ist Dacia seit 2025 erneut im Offroad-Motorsport präsent. Der futuristische Wagen ist ein speziell entwickelter Prototyp, der in der Ultimate-T1+-Kategorie der Rallye Dakar und anderen Rallye-Raid-Events zum Einsatz kommt. Der Dacia Sandrider ist mit einem V6-Motor ausgestattet und fährt mit nachhaltigem Bio-Kraftstoff. Das Fahrzeug wurde in Zusammenarbeit mit Prodrive entwickelt und ist für den harten Einsatz in Wüstensand und extremen Bedingungen gebaut.

Mit den Rallye-Größen Sébastien Loeb und Nasser Al-Attiyah verpflichtete man prominente Namen für zwei der drei Autos. Al-Attiyah gewann zwei Etappen und wurde Vierter in der Gesamtwertung.