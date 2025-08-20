F1 setzt auf Zahnräder – aus diesem Grund müssen Serienautos verzichten

In einem Formel-1-Motor ist jeder Millimeter und jede Millisekunde entscheidend. Die Synchronisierung von Kurbel- und Nockenwelle erfolgt über ein System, das keinerlei Toleranz zulässt. Deshalb sind Stirnräder im F1-Triebwerk keine Option unter vielen, sondern eine Pflichtlösung. Nur sie garantieren dauerhaft exakte Steuerzeiten – auch bei Drehzahlen über 15.000 U/min und extremen Temperaturen.

Lautstärke als Ausschlusskriterium für die Serie Was in der Formel 1 als kompromisslose Technik gilt, wird in Serienmotoren nicht umgesetzt – aus einem einfachen Grund: dem Geräusch. Stirnräder verursachen bei entsprechender Drehzahl ein hochfrequentes Heulen, das selbst den Sound eines Rennmotors übertönen kann.

In einem Serienfahrzeug wäre dieser Klang nicht nur störend, sondern schlicht inakzeptabel. Selbst eine aufwendige Kapselung könnte den Lärm nur begrenzt dämpfen. Während in der Formel 1 der Lärm gewissermaßen dazugehört, ist in Serienautos in der Regel Komfort entscheidend.

Warum Zahnräder auch technisch nicht alltagstauglich sind Neben der Lautstärke gibt es weitere Gründe, warum Zahnräder in der Großserie kaum eingesetzt werden: Sie sind aufwendig zu fertigen, benötigen präzise Toleranzen und nehmen vergleichsweise viel Platz ein.

In der F1 ist das kein Hindernis – dort wird jedes Bauteil individuell angepasst, die Kosten rücken in den Hintergrund. In der Serienproduktion zählt jedoch Effizienz. Hier punkten Riemen und Ketten mit einfachem Einbau, niedrigem Geräuschpegel und wirtschaftlicher Produktion.

Zahnräder als High-End-Merkmal Trotzdem taucht die Technik gelegentlich auch außerhalb der Formel 1 auf – etwa in Hochleistungsmotoren im Rallyesport oder in extrem langlebigen Nutzfahrzeug-Dieseln. Volkswagen etwa plant für seinen neuen EA153-Dieselmotor einen stirnradgetriebenen Ventiltrieb – aus Gründen der Robustheit und Wartungsfreiheit.