Indy 500: Mick Schumacher ehrt mit seinem Helm Vater Schumi und Disney-Held

Falls Sie sich je gefragt haben sollten, wie sich ein Rennfahrer auf eines der wichtigsten Rennen der Karriere vorbereitet: Mick Schumacher hätte eine spannende Antwort. Der deutsche IndyCar-Neuling schmiss einen Film aus seiner Kindheit an. "Ich habe den ersten Teil von 'Cars' gesehen und dabei besonders auf die Szene geachtet, als der Held Lightning McQueen wieder hergerichtet wurde."

Schumacher gefiel dabei direkt das dunkelrote Design des vermenschlichten Renners, welches auch weiße und goldene Elemente umfasst. "Ich dachte mir: Wenn wir schon in Amerika sind, kann man das doch aufgreifen! Außerdem ist Rot für mich eine wunderschöne Farbe. Mein Vater hatte diese Farbe natürlich sehr lange, und ich wollte einfach etwas Besonderes machen. Deshalb fühlte es sich richtig an, diesen Weg einzuschlagen", resümiert der Indy-500-Rookie freudig.

Während Mick ein kräftiges Gelb zu seinem Markenzeichen gemacht hat, trug sein Vater ab dem Höhepunkt der Ferrari-Ära komplett rote Helmdesigns. Zuvor nahmen weiße Flächen und häufig Zitate auf der deutschen Flagge eine größere Fläche ein. Bei Mercedes probierte die Legende dann Gold aus.

IndyCar Mick Schumacher und sein neuer Renningenieur Andy Brown haben noch viel im Blick.

Frischer Wind nach hartem Saisondrittel Das Projekt mit Helmpartner Bell – Vater Schumacher war eher Schuberth-Fan – dürfte für Mick eine willkommene Ablenkung nach einem schmerzhaften Start ins US-Abenteuer gewesen sein. Und das leider im wahrsten Sinne. Direkt beim ersten Lauf wurde er nach wenigen Kurven abgeschossen und zog sich dabei einen Bruch im linken Handgelenk zu. Immerhin musste er nicht aussetzen.

Auch die fünf Rennen danach überschütteten den 27-Jährigen mit Pech. Unfälle, Strafen, Technik-Ärger – ihm blieb nichts erspart. Traditionell stellt das 500-Meilen-Rennen von Indianapolis nun einen kleinen Neustart innerhalb der Saison dar. Mit dem Klassiker startet ebenfalls das mittlere Saisondrittel. Dank der ausgiebigen Testzeit, die sich über mehrere Tage erstreckt, kann Schumacher zum ersten Mal mit ordentlich Wissen ins Rennen starten.

Weil genau die 33 nötigen Nennungen eingegangen sind, steht Micks Teilnahme auch schon fest. Normalerweise sieht das Indy 500 als eines der wenigen Rennen dieser Welt noch K.o.-Qualis vor. Dem Rookie dürfte es bei seinem bisherigen Pech nur recht sein. Das zweitägige Qualifying startet am Samstag.

Die Qualifying-Tage werden live auf Sky Sport F1 vollständig ausgestrahlt:

Samstag, 16. Mai

17:00 – 00:00 Uhr LIVE: IndyCar – Qualifying Indy 500 – Tag 1

Sonntag, 17. Mai

22:00 – 01:00 Uhr LIVE: IndyCar – Qualifying Indy 500 – Tag 2