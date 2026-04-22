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Formel 1: Diese Faktoren geben Pirelli Hoffnung auf mehr Boxenstopps

Formel-1-Reifen-Entwicklung für 2026
So macht Pirelli Hoffnung auf mehr Boxenstopps

In puncto Strategie gab es in den ersten drei Rennen nur wenig Abwechslung. Pirelli-Sportchef Marion Isola erklärt, warum die Chancen gut stehen, dass Einstopp-Rennen in Zukunft wieder seltener werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.04.2026
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Aston Martin - Boxenstopp - Test - Bahrain - 2026
Foto: xpb

Die Formel 1 befindet sich in einem stetigen Wandel. Auch ohne große Reglementreformen verändern sich die Autos jedes Jahr weiter. Für Pirelli besteht die Aufgabe darin, die Entwicklung mit den Reifen immer mitzugehen. Das Problem für 2026: Der Lieferant musste nicht nur antizipieren, wo die Reise beginnt, sondern auch wo sie am Saisonende aufhört.

Sportchef Mario Isola erklärt, wie die finale Entwicklungsphase für die 2026er-Reifen im Vorjahr begonnen hat: "Wir haben bei allen Teams Daten für sechs Referenzstrecken abgefragt. Die Ingenieure sollten uns Geschwindigkeiten und Lastwerte nennen, die am Saisonende 2026 erwartet werden. Wir wollten verstehen, wo das obere Limit der neuen Autos liegt."

Während des Jahres darf die Spezifikation der ...