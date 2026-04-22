Formel 1: Diese Faktoren geben Pirelli Hoffnung auf mehr Boxenstopps

Die Formel 1 befindet sich in einem stetigen Wandel. Auch ohne große Reglementreformen verändern sich die Autos jedes Jahr weiter. Für Pirelli besteht die Aufgabe darin, die Entwicklung mit den Reifen immer mitzugehen. Das Problem für 2026: Der Lieferant musste nicht nur antizipieren, wo die Reise beginnt, sondern auch wo sie am Saisonende aufhört.