Rowe BMW M4 GT3 sucht neuen Besitzer: Rätsel um Preis für Nürburgring-Sieger

Normalerweise werden Gebrauchtwagen vor dem Verkauf noch einmal gründlich gewaschen, damit Interessenten bei der Besichtigung ein möglichst makelloses Fahrzeug vorfinden. Im Fall des BMW M4 GT3 Evo von Rowe Racing würde sich eine Reinigung aber eher wertmindernd auswirken. Zeugen die Kampfspuren doch von einem großen Erfolg, der das Auto für mögliche Käufer erst so richtig begehrenswert macht.

Das Münchner GT3-Geschoss hat Ende Juni nämlich gerade erst das prestigeträchtige 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen. Am Steuer saßen damals die BMW-Werksfahrer Augusto Farfus, Kelvin van der Linde, Jesse Krohn und Raffaele Marciello. Das Quartett setzte sich beim Eifel-Marathon in einem spannenden Fight gegen den Manthey-Porsche durch.

Doch anderthalb Monate nach dem Triumph tauchte das Siegerauto überraschenderweise bei einer Kleinanzeigenplattform wieder auf. Beim Durchlesen des Inserats auf Motorsportmarkt.de dachten wohl viele Fans zunächst an einen Scherz. Doch das Team Rowe Racing bestätigte, dass es sich wirklich um eine echte Annonce handelt. Der BMW M4 GT3 sucht demnach einen neuen Besitzer.

ADAC / Guppe C Laut Anzeige wird der Rowe-BMW in unverändertem, ungereinigtem Originalzustand verkauft. Die Karosserie trage noch die Spuren des 24h-Rennens: Gummiabrieb, Bremsstaub, Insektenreste.



Keine Einigung mit BMW Wer genug Kohle auf den Tisch legt, kann sich ein Stück Renngeschichte in die eigene Garage stellen. Doch wie hoch der Preis genau ist, der vom aktuellen Besitzer aufgerufen wird, ist nicht bekannt. In der Anzeige steht lediglich ein Euro als Verhandlungsbasis. Ohne die konkrete Preisvorstellung will der Verkäufer offenbar so viele Interessenten wie möglich aus der Reserve locken. Fahrbereite GT3-Autos mit einer ruhmreichen Geschichte liegen eher im Bereich von einer halben Million Euro – oder mehr.

Zuletzt wurde das Auto in der BMW-Welt in München als Ausstellungsstück präsentiert. Aktuell befindet sich das Fahrzeug zu Marketing-Zwecken in den Händen von Sponsor Rowe. Doch was danach passiert, ist noch ungewiss. Der Plan von Teamchef Hans-Peter Naundorf sah ursprünglich vor, das historisch wertvolle Fahrzeug an BMW zu verkaufen. Doch mit dem Hersteller konnte diesbezüglich keine Einigung erzielt werden.

So entschieden sich die Verantwortlichen, den Verkauf nun selbst in die Hand zu nehmen und über eine Online-Verkaufsplattform nach einem neuen Besitzer zu suchen. Gegenüber Motorsport-Total.com bestätigte Naundorf: "Wir sind auch schon mit einigen Menschen im Austausch. Und wenn es BMW haben möchte, können sie es immer noch haben."

Stefan Baldauf / SB Medien Schlägt BMW doch noch zu? Geht das Auto in private Hände? Oder bleibt es im Rowe-Rennfuhrpark?



Auto muss nicht verkauft werden Sollte am Ende kein passendes Angebot auf den Tisch kommen, bleibt als Alternative auch der Verbleib des Fahrzeugs in der Rowe-Racing-Flotte, wie Naundorf erklärte: "Das Auto ist in so einem guten Zustand. Das fahre ich nächstes Jahr genau so wieder am Nürburgring – das muss ich gar nicht groß revidieren. Dann haben wir auch die Chance, nochmal eine Story zu schreiben."