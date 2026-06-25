1 Million Kilometer und 3 Liter Verbrauch mit Mini Cooper D von 2014

Immer wieder tauchen Autos mit siebenstelligen Laufleistungen auf. Der vielleicht bekannteste Kilometer-Millionär ist der Amerikaner Irv Gordon, der mit seinem roten Volvo P 1800 von 1966 bis 2002 zwei Millionen Meilen und damit ins Guiness-Buch der Rekorde fuhr. Ein griechischer Taxifahrer legte mit einem Mercedes-Benz 240D/8 4,6 Millionen Kilometer zurück und 2022 stand im Mercedes-Museum ein Taxi aus Porto; der 250 Diesel hatte fast zwei Millionen Kilometer gesammelt.

Peter Kirchhoff ist kein Taxifahrer. Er hätte sich sonst vermutlich auch nicht für einen Mini entschieden. Doch für ihn kam "als Mini Fan nichts anderes infrage.", obwohl er lange Strecken fährt und durchaus lange im Auto sitzt. Seinen Cooper D hat er 2014 beim Händler in Hamm bestellt. Wegen der Wunschlackierung in Volcanic Orange und der weißen Motorhaubenstreifen bekommt der Mini den Spitznamen "Nemo". Davor hatte er schon eine Million Kilometer mit einem Skoda Fabia TDI der ersten Generation zurückgelegt.

Verbrauch: 2,95 Liter Diesel/100 km Kirchhoff überlässt nichts dem Zufall: Akribisch plant er seine Touren, notiert Wartung, Reparaturen und die getankten Liter. Alle 33.000 Kilometer wird das Öl gewechselt. Der Aufwand lohnt sich: "Mein MINI hat mich nie enttäuscht: der erste Motor, keine größeren Reparaturen, keine Unfälle", sagt Kirchoff, der auf dem Weg zur Million einen Durchschnittsverbrauch von 2,95 Liter Diesel je 100 Kilometer ausrechnet. Der Mini, ein Dreiliterauto.

Die Hunderttausender plant Kirchhoff ganz genau. Die Million soll im Mini-Werk Oxford fallen. Doch sechs Kilometer vor dem Ziel passiert etwas Unerwartetes: Der sechsstellige Kilometerzähler bleibt stehen. Bei exakt 999.994 hört der Mini auf zu zählen. Die Million kann nicht fotografiert werden.

Doch der Mini-Fahrer lässt sich nicht entmutigen: Eine Million Meilen ist das nächste Ziel. Die nächsten 600.000 Kilometer sollen in acht Jahren erreicht sein. Wenn der Mini vorher kaputtgeht, "werde ich mir vermutlich einen MINI Aceman JCW E kaufen", sagt Kirchhoff. Der Mann überlässt nichts dem Zufall.