Kleinwagen

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo: Günstigster Weg zum neuen City-Italiener

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo
Günstigster Weg zum neuen City-Italiener

Fiat bringt den Grande Panda nun auch als Verbrenner auf die Straße – und das zu einem unschlagbar günstigen Einstiegspreis. Was der 1,2-Liter-Turbo kann und warum er im Alltag oft die beste Wahl ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.09.2025
Als Favorit speichern
Fiat Grande Panda 1.4
Foto: Fiat

Der neue Fiat Grande Panda ist nun nicht mehr nur als Elektro oder Mild-Hybrid zu haben, sondern auch mit klassischem Verbrennungsmotor. Mit 100 PS, Handschaltung und einem Startpreis von 18.990 Euro ist er die günstigste Möglichkeit, in die Panda-Welt einzusteigen – und damit ein echtes Schnäppchen.

Motor und Fahrdaten: Der 1,2-Liter-Turbo

Der Vierzylinder bringt 74 kW (100 PS) und 205 Nm Drehmoment auf die Straße. Kombiniert ist der Motor mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebe. Der WLTP-Verbrauch beträgt 5,6 Liter auf 100 Kilometer – und rangiert damit nur knapp über der Hybridvariante. Für den Alltag bedeutet das: gute Leistung bei überschaubaren Kosten.

Ausstattung: Schon die Basis bringt viel mit

Bereits die Einstiegsversion POP überzeugt mit Sicherheits- und Komfortfeatures wie Fahrspurhalte-Assistent, aktiver Notbremse, Parksensoren hinten, digitalem Kombiinstrument und Klimaanlage. Wer mehr will, greift zur ICON- oder La Prima-Version mit LED-Licht, größerem Infotainment oder Premium-Ausstattung.

Preisvergleich: Verbrenner gegen Hybrid und Elektro

Die Benziner starten bei 18.990 Euro, der Mild-Hybrid bei 19.990 Euro. Wer elektrisch fahren möchte, zahlt mindestens 24.990 Euro. Damit ist klar: Der Turbobenziner ist der Preissieger – und für viele Fahrer mit kurzen bis mittleren Strecken eine vernünftige Alternative.