Fiat Grande Panda 1.2 Turbo: Günstigster Weg zum neuen City-Italiener

Der neue Fiat Grande Panda ist nun nicht mehr nur als Elektro oder Mild-Hybrid zu haben, sondern auch mit klassischem Verbrennungsmotor. Mit 100 PS, Handschaltung und einem Startpreis von 18.990 Euro ist er die günstigste Möglichkeit, in die Panda-Welt einzusteigen – und damit ein echtes Schnäppchen.

Motor und Fahrdaten: Der 1,2-Liter-Turbo Der Vierzylinder bringt 74 kW (100 PS) und 205 Nm Drehmoment auf die Straße. Kombiniert ist der Motor mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebe. Der WLTP-Verbrauch beträgt 5,6 Liter auf 100 Kilometer – und rangiert damit nur knapp über der Hybridvariante. Für den Alltag bedeutet das: gute Leistung bei überschaubaren Kosten.

Ausstattung: Schon die Basis bringt viel mit Bereits die Einstiegsversion POP überzeugt mit Sicherheits- und Komfortfeatures wie Fahrspurhalte-Assistent, aktiver Notbremse, Parksensoren hinten, digitalem Kombiinstrument und Klimaanlage. Wer mehr will, greift zur ICON- oder La Prima-Version mit LED-Licht, größerem Infotainment oder Premium-Ausstattung.