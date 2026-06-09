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Diese Autohersteller sind am häufigsten über 400.000 Kilometer zu finden

Gebrauchte Kilometerkönige
Die schaffen 400.000 Kilometer und mehr

Über die Online-Verkaufsplattform mobile.de sind wir auf die Jagd nach Autos mit sehr hohen Laufleistungen gegangen. Diese Hersteller kommen am häufigsten vor.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.06.2026
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Die schaffen 400.000 Kilometer und mehr
Foto: Ingolf Pompe, Hersteller

In der Bildergalerie präsentieren wir Ihnen 20 Modelle mit besonders langer Haltbarkeit.

Bei hohen Laufleistungen denkt man als Erstes an Dieselmotoren, doch auch fernab des Selbstzünders gibt es Modelle mit enormer Haltbarkeit. Wir suchen die Kilometerkönige mit Ottomotor und verlassen uns dabei nicht auf Stammtisch-Mythen. Dafür sind wir faktisch an die Sache herangegangen: Datengrundlage ist eine Auswertung von mobile.de vom 30.04.2026. Wir haben nach Benzinern, Benziner-Hybriden und Autogas-Fahrzeugen geschaut und markenübergreifend gezählt, wie viele Fahrzeuge mit über 400.000 Kilometern angeboten werden – und das ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Inserate gesetzt.

Um Fake-Angaben zu reduzieren, haben wir Modelle über 800.000 Kilometer nicht ...

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