Diese Autohersteller sind am häufigsten über 400.000 Kilometer zu finden

Bei hohen Laufleistungen denkt man als Erstes an Dieselmotoren, doch auch fernab des Selbstzünders gibt es Modelle mit enormer Haltbarkeit. Wir suchen die Kilometerkönige mit Ottomotor und verlassen uns dabei nicht auf Stammtisch-Mythen. Dafür sind wir faktisch an die Sache herangegangen: Datengrundlage ist eine Auswertung von mobile.de vom 30.04.2026. Wir haben nach Benzinern, Benziner-Hybriden und Autogas-Fahrzeugen geschaut und markenübergreifend gezählt, wie viele Fahrzeuge mit über 400.000 Kilometern angeboten werden – und das ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Inserate gesetzt.