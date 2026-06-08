Ab heute (8.6.2026): Gotthardt-Tunnel gesperrt

Grund sind planmäßige Unterhaltsarbeiten. Während der Sperrzeiten wird der Pkw-Verkehr über die Gotthardpassstraße umgeleitet, Lastwagen müssen vor dem Tunnel warten. Betroffen ist die Autobahn A2 zwischen Göschenen und Airolo. Die Sperrungen gelten jeweils von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr.

Zwölf Sperrnächte im Juni Nach Angaben des Amts für Betrieb Nationalstraßen finden die Arbeiten in drei aufeinanderfolgenden Wochen statt. Gesperrt wird jeweils von Montagabend bis Freitagmorgen.

Die Termine im Überblick:

08.06.2026 bis 12.06.2026 (vier Nächte)

15.06.2026 bis 19.06.2026 (vier Nächte)

22.06.2026 bis 26.06.2026 (vier Nächte) An den Wochenenden bleibt der Tunnel regulär geöffnet.

Umleitung über den Gotthardpass Während der nächtlichen Sperrungen wird der Personenverkehr über die Gotthardpassstraße geführt. Für Auto- und Wohnmobilfahrer bedeutet das eine längere Fahrzeit sowie die Fahrt über die Passstraße statt durch den knapp 17 Kilometer langen Straßentunnel. Die Umleitung ist insbesondere für Reisende relevant, die nachts zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin oder weiter Richtung Italien unterwegs sind.

Anders als Pkw können schwere Güterfahrzeuge die Passstraße während der Sperrzeiten nicht als reguläre Ausweichroute nutzen. Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen werden deshalb jeweils ab 19:30 Uhr nördlich und südlich des Tunnels angehalten. Die Behörden bitten Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungen sowie die Anweisungen der Verkehrspolizei zu beachten.

Wichtige Route für den Reiseverkehr Der Gotthard-Straßentunnel gehört zu den wichtigsten Alpenquerungen Europas. Vor allem an Ferienwochenenden kommt es auf der Strecke regelmäßig zu langen Staus vor den Tunnelportalen.

Die nun angekündigten Sperrungen betreffen zwar ausschließlich die Nachtstunden, können aber insbesondere für Urlauber, Fernfahrer und Transitverkehr auf dem Weg nach Italien relevant sein. Wer seine Reise in den betroffenen Zeiträumen plant, sollte die nächtlichen Sperrzeiten bei der Routenplanung berücksichtigen.