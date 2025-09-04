Fiat Grande Panda jetzt doch als Verbrenner-Schnäppchen

Fiat ergänzt die Antriebspalette des neuen Fiat Grande Panda um einen klassischen Verbrennungsmotor und bietet das Modell nun in drei Varianten an: Benziner, Mild-Hybrid und Elektro.
Turbo-Benziner und Handschaltung
Der neue 1,2-Liter-Turbobenziner leistet 74 kW (100 PS) bei einem Drehmoment von 205 Nm und ist mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebe kombiniert. Der Kraftstoffverbrauch liegt laut WLTP-Zyklus bei 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Damit braucht er nicht einmal einen Liter mehr als die Hybridvariante, die im Schnitt auf 5,1 Liter kommt.
Die Mild-Hybrid-Variante kombiniert einen 1,2-Liter-Turbobenziner (81 kW/110 PS) mit einem 21-kW-Elektromotor und einem 48-Volt-System. Das eDCT-Doppelkupplungsgetriebe übernimmt die Gangwechsel und soll für ein sanftes Anfahren und Schalten sorgen.
Ausstattungsvarianten im Überblick
Die Einstiegsversion POP bietet bereits einen umfassenden Serienumfang, der auf Alltagstauglichkeit und Sicherheit ausgelegt ist. Zu den elektronischen Fahrerassistenzsystemen zählen unter anderem:
- Fahrspurhalte-Assistent
- Aktive Sicherheitsbremsfunktion
- Parksensoren hinten
- Aufmerksamkeitswarner für den Fahrer
- 10-Zoll-Digital-Kombiinstrument
- manuelle Klimaanlage
- elektrische Fensterheber vorne
- umklappbare Rückbank
Die ICON-Version erweitert Komfort, Technik und Design:
- LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten mit einzigartiger Pixel-Optik
- LED-Tagfahrlicht
- Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel
- Infotainmentsystem mit 10,25-Zoll-Bildschirm
- Sechs Lautsprecher, DAB-Radio, Android Auto™ und Apple CarPlay**
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Das Topmodell LA PRIMA setzt den Fokus auf Premiumkomfort und moderne Materialien:
- 17-Zoll-Leichtmetallfelgen
- Integriertes Navigationssystem
- Kabelloses Laden für Smartphones
- Parksensoren vorne und Rückfahrkamera
- Klimaautomatik und höhenverstellbare Vordersitze
- LED-Ambientebeleuchtung
- Armaturentafel aus BAMBOX Bamboo Fiber Tex
Elektrovariante deutlich teurer
Der Fiat Grande Panda Elektro bietet eine Reichweite von bis zu 320 Kilometern (WLTP) und Ladeleistungen von bis zu 100 kW DC, wodurch der Ladezustand von 20 auf 80 Prozent in nur 27 Minuten erreicht wird. Optional steht ein integriertes Spiralkabel zum Laden an einer 11-kW-Wallbox zur Verfügung.
Der Fiat Grande Panda ist in allen drei Antriebsvarianten in jeweils drei Ausstattungsstufen erhältlich. Die Benziner-Modelle starten bei 18.990 Euro für die POP-Version, die ICON-Version kostet ab 20.990 Euro, das Topmodell LA PRIMA ab 23.990 Euro. Damit sind die reinen Verbrenner die günstigsten Varianten. Die Mild-Hybrid-Versionen liegen zwischen 19.990 Euro (POP) und 24.990 Euro (LA PRIMA). Die Elektroversion ist ab 24.990 Euro (RED) erhältlich, die Topversion LA PRIMA kostet als elektrische Version mindestens 27.990 Euro.