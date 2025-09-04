Fiat Grande Panda jetzt doch als Verbrenner-Schnäppchen

Fiat ergänzt die Antriebspalette des neuen Fiat Grande Panda um einen klassischen Verbrennungsmotor und bietet das Modell nun in drei Varianten an: Benziner, Mild-Hybrid und Elektro.

Turbo-Benziner und Handschaltung Der neue 1,2-Liter-Turbobenziner leistet 74 kW (100 PS) bei einem Drehmoment von 205 Nm und ist mit einem Sechsgang-Handschaltgetriebe kombiniert. Der Kraftstoffverbrauch liegt laut WLTP-Zyklus bei 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Damit braucht er nicht einmal einen Liter mehr als die Hybridvariante, die im Schnitt auf 5,1 Liter kommt.

Die Mild-Hybrid-Variante kombiniert einen 1,2-Liter-Turbobenziner (81 kW/110 PS) mit einem 21-kW-Elektromotor und einem 48-Volt-System. Das eDCT-Doppelkupplungsgetriebe übernimmt die Gangwechsel und soll für ein sanftes Anfahren und Schalten sorgen.

Ausstattungsvarianten im Überblick Die Einstiegsversion POP bietet bereits einen umfassenden Serienumfang, der auf Alltagstauglichkeit und Sicherheit ausgelegt ist. Zu den elektronischen Fahrerassistenzsystemen zählen unter anderem:

Fahrspurhalte-Assistent

Aktive Sicherheitsbremsfunktion

Parksensoren hinten

Aufmerksamkeitswarner für den Fahrer

10-Zoll-Digital-Kombiinstrument

manuelle Klimaanlage

elektrische Fensterheber vorne

umklappbare Rückbank Die ICON-Version erweitert Komfort, Technik und Design:

LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten mit einzigartiger Pixel-Optik

LED-Tagfahrlicht

Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel

Infotainmentsystem mit 10,25-Zoll-Bildschirm

Sechs Lautsprecher, DAB-Radio, Android Auto™ und Apple CarPlay**

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer Das Topmodell LA PRIMA setzt den Fokus auf Premiumkomfort und moderne Materialien:

17-Zoll-Leichtmetallfelgen

Integriertes Navigationssystem

Kabelloses Laden für Smartphones

Parksensoren vorne und Rückfahrkamera

Klimaautomatik und höhenverstellbare Vordersitze

LED-Ambientebeleuchtung

Armaturentafel aus BAMBOX Bamboo Fiber Tex

Elektrovariante deutlich teurer Der Fiat Grande Panda Elektro bietet eine Reichweite von bis zu 320 Kilometern (WLTP) und Ladeleistungen von bis zu 100 kW DC, wodurch der Ladezustand von 20 auf 80 Prozent in nur 27 Minuten erreicht wird. Optional steht ein integriertes Spiralkabel zum Laden an einer 11-kW-Wallbox zur Verfügung.