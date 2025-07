Gebrauchte Kleinwagen: Diese drei sind günstig und halten ewig

Der Rio macht vieles richtig – gerade weil er nichts Besonderes sein will. Der 1.2-Liter-Saugmotor mit 84 PS verzichtet bewusst auf Komplexität. Das bedeutet: kein Turbo, keine aufwendige Einspritztechnik, keine empfindlichen Nebenaggregate. Stattdessen bekommt man ein einfaches, ehrliches Auto mit ausgewogener Fahrwerksabstimmung, guter Geräuschdämmung und erstaunlich hochwertiger Verarbeitung.

In der Praxis zeigt sich: Wer ein Exemplar mit gepflegter Historie ergattert, kann sich auf einen echten Dauerläufer freuen. Auch, weil dieser Motor recht robust ist. Das senkt die Wartungskosten und mindert das Risiko von bösen Überraschungen. Dass der Rio obendrein mit sieben Jahren Garantie auf den Markt kam, unterstreicht: Hier vertraut selbst der Hersteller auf die Haltbarkeit.

Er war nie der Lauteste, nie der Schnellste – aber dafür fast immer der Vernünftigste. Der Corsa E mit 1.4-Liter-Saugmotor ist ein Paradebeispiel dafür, wie viel Wert in alter Technik steckt. Das Grundkonzept stammt noch aus GM-Zeiten, wurde aber bis zur letzten Modellgeneration verfeinert und ausgereift. Der Motor mit 90 oder 100 PS ist zwar keine Rakete, aber extrem robust, einfach aufgebaut und von jeder freien Werkstatt problemlos wartbar.

Gerade als Gebrauchtwagen bietet der Corsa ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Gute Exemplare gibt es schon ab 4.000 Euro, gepflegte mit gehobener Ausstattung für 6.500 Euro. In puncto Langlebigkeit hilft auch, dass dieses Modell in großer Zahl gebaut wurde. Ersatzteile sind günstig, Schwachstellen bekannt und selten gravierend. Wer also keinen Wert auf modische Extras legt, bekommt mit dem Corsa E ein Auto fürs Leben.