Supermarktkette bietet Leasingverträge an Lidl steigt ins Neuwagengeschäft ein

Der Lebensmitteldiscounter Lidl startet eine neue Offensive für den Vertrieb von Neuwagen. Dabei kooperiert das Unternehmen nicht mit den Autoherstellern oder -importeuren direkt, sondern mit den Leasingdienstleistern Vehiculum und Sixt Leasing.

Nachdem Lidl bei seiner ersten Auto-Aktion den Fiat 500 feilbot, ist heute u.a. der City-SUV Kia Stonic im Programm. Der Koreaner wird als 1.0 T-GDI-Benziner mit 74 kW / 100 PS und manuellem Schaltgetriebe in der Ausstattungslinie Vision angeboten.

Renault und Kia im Angebot

Im Leasing mit Kilometerabrechnung über eine Laufzeit von 48 Monaten und einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern im Jahr kostet der vorkonfigurierte Stonic 135 Euro im Monat. Eine Anzahlung oder Überführungskosten werden nicht fällig. Kunden können auch Laufzeiten von 24 oder 36 Monaten sowie höhere Kilometerleistungen wählen.

Neben dem Kia Stonic bietet Lidl auch die Renault-Modelle Twingo und Clio im Leasing an. Der Renault Twingo SCe 65 mit Benzinmotor kostet bei 48 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern im Jahr ab 99 Euro im Monat. Der größere Clio ist als SCe 65 unter den gleichen Rahmenbedingungen ab 109 Euro im Monat zu haben.

Zusätzlich können Servicepakete und eine Kfz-Versicherung gegen Aufpreis abgeschlossen werden. Die Abholung der online bestellten Neuwagen erfolgt aktuell an drei Standorten in Berlin, in Egelsbach bei Frankfurt und in München. Optional kann man sich das Auto vor die eigene Haustür liefern lassen, wodurch die monatliche Leasingrate um acht Euro steigt.

Fazit

Der Discounter Lidl steigt in den Neuwagenvertrieb ein. Mit dem Kia Stonic sowie den Renault-Modellen Twingo und Clio bietet der Einzelhändler drei kompakte Autos zu günstigen Leasingkonditionen an.