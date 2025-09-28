AMS Kongress
Kia EV4 überzeugt mit Ausstattung: Viel Elektroauto fürs Geld

Kia EV4 überzeugt mit Ausstattung
Viel Elektroauto fürs Geld

Der Kia EV4 bringt reichlich Komfort und Technik schon in der Basis mit. Seine ausgewogene Mischung aus Preis-Leistung und Alltagstauglichkeit macht ihn zum Geheimtipp in der Kompaktklasse.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.09.2025
Als Favorit speichern
Kia EV4 Hatchback Steilheck
Foto: Kia Deutschland GmbH

Schon ab knapp 38.000 Euro rollt der Kia EV4 auf die Straße – und bietet dabei mehr Serienausstattung als viele Wettbewerber. Selbst das Basismodell punktet mit großem Display, Echtzeit-Navigation, Konnektivität und LED-Scheinwerfern. Wer zur größeren Batterie greift, zahlt zwar rund 43.000 Euro, erhält dafür aber bis zu 600 Kilometer Reichweite und bleibt dennoch im attraktiven Preisrahmen.

Komfort im Fokus: Alltag leicht gemacht

Der EV4 zeigt, dass ein Elektroauto nicht nur effizient, sondern auch bequem sein kann. Die Sitze sind großzügig gestaltet, das Fahrwerk arbeitet geschmeidig, und selbst lange Strecken meistert der Kia ohne Ermüdung. Dazu tragen leise Abrollgeräusche, die klare Bedienlogik und praktische Details wie die große induktive Ladeschale für Smartphones bei.

Raumangebot und Praktikabilität

Im Innenraum überzeugt der EV4 mit Übersichtlichkeit, vielen Ablagen und cleverer Ergonomie. Hinten reisen Passagiere komfortabel, auch wenn die Füße nicht ganz unter die Vordersitze passen. Der Kofferraum bietet mit bis zu 1.435 Litern Volumen genug Platz für Familienreisen, und mit Anhängelast von einer Tonne bleibt der Stromer auch für Hobby und Freizeit vielseitig.

Fahreindruck: Entspannt und sicher unterwegs

Mit 204 PS und 283 Newtonmetern Drehmoment geht der Kia EV4 schwungvoll nach vorn. Die Lenkung wirkt angenehm ausbalanciert, die Federung komfortabel, und die zahlreichen Assistenten sorgen für Übersicht und Sicherheit. Wer flotter unterwegs ist, merkt die leichte Untersteuerung, doch im Alltag passt die komfortorientierte Abstimmung perfekt zum Charakter des Autos.

Laden und Reichweite

Dank 400-Volt-Technik lädt der EV4 in rund 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent – schnell genug für die meisten Pausen. Auch die Rekuperation trägt zur Reichweite bei, die beim großen Akku bis zu 600 Kilometer reicht. Damit ist der EV4 ein ernstzunehmender Begleiter für Pendler und Vielfahrer.