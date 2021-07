Mini Multitone-Dach Wie entsteht das dreifarbige Dach?

Mini bietet eine neue Dachlackierung an, die beim ersten Blick an die aus der Tuning-Szene bekannten Flip-Flop-Lacke erinnert – also an Lacke, deren Farbton und Helligkeit sich je nach Betrachtungswinkel ändert. Allerdings besteht die Multitone-Dachlackierung aus drei verschiedenen Lacken, die nach dem Auftragen einen Farbverlauf erzeugen – sie sehen aus jedem Betrachtungswinkel gleich aus.

Mini Das optionale Multitone-Dach ist vorn dunkelblau, in der Mitte hellblau und am Heck schwarz lackiert.

Drei Farben verlaufen

Der Farbverlauf beginnt mit einem dunklen Blau, wechselt dann in ein helles Blau, um am Heck in einem schwarzen Bereich zu münden. In der Produktion im Mini-Werk Oxford kommt erst der hellblaue Lack aufs Dach, dann folgen vorn der dunkelblaue und hinten der schwarze Lack. Das Multitone-Dach ist auch mit dem optionalen Panorama-Glasdach und der ebenso aufpreispflichtigen Dachreling kombinierbar. Allerdings gibt es Fahrzeuglacke, mit denen Mini das blau-schwarze Dach nicht kombiniert: Drei- und Fünftürer in Chili Red uni und British Racing Green metallic bleiben ebenso außen vor wie der Clubman in Indian Summer Red metallic.

Mini Beim Mini Clubman kostet das Multitone Roof 750 Euro Aufpreis.

Maschinell und individuell

Die Lackierarbeiten für das Multitone-Dach erfolgen zwar in einem maschinellen Prozess, dennoch sollen durch die ineinander verlaufenden Lacke Unterschiede im Farbverlauf entstehen, die jedes Dach ein wenig individuell machen. Erfahrung mit dieser Art der Dachlackierung hat Mini bereits seit Anfang 2021 – seitdem ist nämlich der rein elektrisch angetriebene Mini Cooper SE mit der Multitone-Roof-Option im Angebot.

Für Drei- und Fünftürer kostet die individuelle Lackierung jetzt 700 Euro, beim Clubman ist ein Aufpreis in Höhe von 750 Euro fällig.

Fazit

Das optionale Multitone-Dach für Mini Drei- und Fünftürer sowie für den Clubman ist auf jeden Fall auffällig – ob es auch schön ist, entscheidet (wie immer) jeder Betrachter für sich. Dass sich jedes Multitone-Dach bei den Farbverläufen von jedem anderen unterscheidet, dürfte erst bei genauem Hinsehen zu erkennen sein.