Neuer VW T-Roc 2.0 eTSI: Mild-Hybrid trifft auf Allradantrieb

Das Herzstück des neuen T-Roc 2.0 eTSI ist das Mild-Hybridsystem, das aus einem 2,0-Liter-Turbobenziner in Kombination mit einem 48-Volt-System besteht. Dieses System umfasst einen Riemen-Startergenerator und eine Lithium-Ionen-Batterie, die zusammen für eine effizientere Energienutzung sorgen. Der Startergenerator übernimmt dabei gleich mehrere Aufgaben: Er ersetzt den klassischen Anlasser, unterstützt den Verbrennungsmotor mit elektrischem Drehmoment beim Anfahren und speichert Energie durch Rekuperation beim Bremsen.

Ein besonderer Vorteil dieses Systems ist das sogenannte Segeln: Bei gleichbleibender Geschwindigkeit oder Bergabfahrten kann der Verbrennungsmotor vollständig abgeschaltet werden, während das Fahrzeug weiterhin gleitet. Dies reduziert nicht nur den Kraftstoffverbrauch, sondern sorgt auch für ein ruhigeres Fahrerlebnis. Laut Volkswagen liegt der Verbrauch des T-Roc 2.0 eTSI bei 7,2 bis 7,5 Litern pro 100 Kilometer (WLTP).

Leistungsdaten und Fahrdynamik Der T-Roc 2.0 eTSI bietet eine Leistung von 204 PS (150 kW) und ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmetern. Diese Werte ermöglichen es dem SUV, in 6,9 Sekunden von null auf hundert zu beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dabei 226 km/h.

Dank des serienmäßigen Allradantriebs (4MOTION) wird die Kraft auf alle vier Räder verteilt, was insbesondere bei schwierigen Straßenverhältnissen oder leichtem Gelände für zusätzliche Sicherheit sorgt. Unterstützt wird dies durch das präzise arbeitende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), das schnelle Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrechung ermöglicht.

Alltagstauglichkeit und Anhängelast Ein weiteres Highlight des neuen T-Roc ist seine Vielseitigkeit im Alltag. Mit einer maximalen Anhängelast von bis zu zwei Tonnen eignet sich der SUV auch für Freizeitaktivitäten wie den Transport eines Wohnwagens oder Bootsanhängers. Die elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung kann bequem über einen Knopf im Kofferraum bedient werden. Die maximale Stützlast beträgt dabei einheitlich über alle Varianten hinweg 80 Kilogramm, was auch den Transport schwerer E-Bikes auf einem Heckträger ermöglicht.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit Der Einstiegspreis für den T-Roc 2.0 eTSI liegt bei knapp unterhalb von 50.000 Euro in der gut ausgestatteten R-Line-Version – einem Paket aus sportlichem Design und umfangreicher Serienausstattung inklusive moderner Assistenzsysteme wie dem "Travel Assist".