Xiaomi SkyNomad N90 EREV: Riesig im Format, riesig in der Reichweite

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi baut Smartphones, Haushaltsgeräte, Fernseher und seit 2024 auch Autos. Diese Konzernsparte wurde im Juli 2026 um eine neue Submarke ergänzt. Unter dem Label SkyNomad bringen die Chinesen neue SUV-Modelle auf den Markt. Während Xiaomi auf leistungsstarke, schnittige Elektromodelle setzt, soll SkyNomad große, komfortable Fahrzeuge für Familien und Vielreisende bieten. Als Top-Modell von SkyNomad fungiert der jetzt vorgestellte N90, der auf der neuen Kunlun Architektur aufbaut.

SUV im XXL-Format Den Anspruch "groß" erfüllt der N90 mit einer Länge von 5,29 Meter Länge locker. Die Breite liegt bei knapp zwei Metern, die Höhe bei 1,83 Meter. Der Radstand streckt sich auf 3.080 Millimeter. Darüber spannt sich eine eher kantig gezeichnete Karosserie im Range Rover-Stil. Die Front wird von einem geschlossenen Grill im Aluminium-Look mit SkyNomad-Schriftzug sowie den flankierenden schlanken LED-Leuchten dominiert. Am Heck setzt ein als Rechteck umlaufendes LED-Lichtband Akzente. Über der Heckscheibe sitzt ein Dachkantenspoiler, die Fenster werden von Chromrahmen eingefasst. Ein Panoramadach sorgt für viel Licht im Innenraum.

Sieben Sitze im Innenraum Der Innenraum setzt als Siebensitzer auf eine 2+2+3-Sitzkonfiguration. Das Cockpit bestückt SkyNomad mit einem 8,9 Zoll großen digitalen Kombiinstrument und einem 16,1 Zoll großen Touchscreen mittig an der Armaturentafel. Weitere Infos liefert ein 20 Zoll großes Head-up-Display. Echte Bedientasten finden sich nur auf dem Multifunktions-Zweispeichenlenkrad. Zur Unterhaltung der Fondpassagiere kann aus dem Dach ein 21,4 Zoll großer Monitor geklappt werden. Gekühlte Getränke und Snacks hält ein eingebauter Kühlschrank bereit. Zudem lassen sich die Vordersitze gegen die Fahrtrichtung drehen sowie verschiedene Tischoptionen in die Innenraumkonfiguration einfügen. Der Kofferraum fasst in der Maximalkonfiguration bis zu 1.831 Liter.

E-Antrieb mit Range Extender Beim Antrieb setzt der SkyNomad N90 auf ein Range Extender-Hybrid-Konzept. Je ein E-Motor pro Achse (210 kW (286 PS) hinten und 100 kW (136 PS) vorn) sorgt für den Antrieb. Der Allradantrieb kommt so auf eine Systemleistung von 310 kW (422 PS). Ein 1,5 Liter großer Turbobenziner mit 152 PS versorgt über einen Generator ausschließlich die 76 kWh große NMC-Pufferbatterie mit Energie. Die Batterie lässt sich aber auch am Schnelllader nachfüllen – von 20 auf 80 Prozent in 18 Minuten. Rein mit Batteriestrom soll der N90 nach chinesischem Zyklus rund 460 Kilometer weit kommen. Schaltet sich der Range Extender zu, so sollen bis zu 1.700 Gesamtkilometer möglich sein. Der Benzinverbrauch wird dabei mit 5,7 Liter/100 km angegeben. Auf Tempo 100 spurtet der N90 Max in 5,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 190 km/h angegeben. Neben dieser Max-Antriebsvariante sollen später noch schwächere Konfigurationen nachgeschoben werden.

Die Assistenzsysteme arbeiten mit Lidar-Technik, das Bordsystem mit Super-Chips von Qualcomm und Nvidia. Der N90 Max kann zudem durch bis zu 750 mm tiefes Wasser waten und ist mit zwei Wat-Radaren ausgestattet. Im Notfall kann er kurzzeitig aufschwimmen, um Notsituationen zu entkommen.

Ab Herbst ab 39.000 Euro In China soll der SkyNomad N90 noch in diesem Herbst auf den Markt kommen. Als Preis für die N90 Max-Variante werden umgerechnet rund 39.000 Euro genannt. Vorbestellungen werden bereits angenommen.