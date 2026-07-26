Warum machen diese fünf Dieselmotoren ständig Probleme?

Dass es keine allzu kluge Idee ist, sich auf beliebige Gebrauchtwageninserate zu stürzen, ohne bei uns vorher gründlich recherchiert zu haben, finden Sie auf diesen Seiten in unzähligen Kaufberatungen, Gebrauchtwagen-Tipps und Technikartikeln. Trotzdem kann es durchaus vorkommen, dass Sie Ihr Augenmerk auf bestimmte Modelle richten, die in Ihrer Suche immer wieder zu besonders günstigen Preisen vorkommen. Dann wirft sich klassischerweise die Frage auf: "Warum eigentlich nicht?" oder besser noch: "Wo ist da eigentlich der Haken?".