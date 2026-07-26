Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Warum machen diese fünf Dieselmotoren ständig Probleme?

Dieselmotoren mit schlechtem Ruf
Diese fünf Diesel sorgen für Kopfschmerzen

Genauso wichtig wie Kaufempfehlungen sind auch Tipps, wovon man besser die Finger lassen sollte. Von diesen fünf Dieseln zum Beispiel.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.07.2026
Als Favorit speichern
Diese fünf Diesel sorgen für Kopfschmerzen
Foto: D. Eisele, A. Hartmann, T. Seibt, H.D. Seufert

Dass es keine allzu kluge Idee ist, sich auf beliebige Gebrauchtwageninserate zu stürzen, ohne bei uns vorher gründlich recherchiert zu haben, finden Sie auf diesen Seiten in unzähligen Kaufberatungen, Gebrauchtwagen-Tipps und Technikartikeln. Trotzdem kann es durchaus vorkommen, dass Sie Ihr Augenmerk auf bestimmte Modelle richten, die in Ihrer Suche immer wieder zu besonders günstigen Preisen vorkommen. Dann wirft sich klassischerweise die Frage auf: "Warum eigentlich nicht?" oder besser noch: "Wo ist da eigentlich der Haken?".

Leider ist es in vielen Fällen tatsächlich so, dass es triftige Gründe gibt, weshalb ein bestimmtes Modell oft viel günstiger zu haben ist als vergleichbare Konkurrenten. Schlimmer noch: Stammen solche Modelle von renommierten ...

Mehr zum Thema Gebrauchtwagen