WTD-41 in Trier: Hier testet die Bundeswehr Panzer und Co.

Auf dem rund 200 Hektar großen Testgelände prüfen Ingenieure Rad- und Kettenfahrzeuge auf speziellen Erprobungsbahnen, Prüfständen und Geländekursen. Ziel ist es, technische Schwachstellen zu erkennen und zu beseitigen, bevor die Fahrzeuge in Serie gefertigt oder an die Truppe ausgeliefert werden.

Die WTD 41 gehört zum Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und ist das zentrale Kompetenzzentrum für landgebundene Fahrzeugsysteme. Neben Rad- und Kettenfahrzeugen werden dort auch einzelne Fahrzeugkomponenten, Pioniergerät sowie Systeme der mobilen Energieversorgung untersucht, bewertet und technisch betreut. Die Dienststelle wurde 1957 gegründet und beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter, überwiegend zivile Ingenieure, Techniker und Fachkräfte, bietet aber auch Ausbildungen an (zu den Stellenangeboten).

Von der Schrägbahn bis zum Tiefwatbecken Für die Erprobung stehen zahlreiche speziell entwickelte Testeinrichtungen zur Verfügung. Dazu gehören ein 6,8 Kilometer langer Rundkurs, Schotter- und Schlechtwegstrecken, Geländekurse sowie ein Tiefwatbecken für Fahrten durch Wasser. Ergänzt werden diese Anlagen durch verschiedene Erprobungsbahnen, auf denen Fahrzeuge gezielt einzelnen Belastungen ausgesetzt werden.

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Besonders bekannt ist der sogenannte "Belgische Block". Dabei handelt es sich um eine Strecke aus unebenem Kopfsteinpflaster mit starken Vertiefungen. Die Erschütterungen beanspruchen Fahrwerk, Rahmen, Aufhängung und Fahrzeugaufbau erheblich. Schwächen, die im normalen Fahrbetrieb häufig erst nach vielen tausend Kilometern auftreten würden, lassen sich dort innerhalb kurzer Zeit erkennen.

Ebenfalls wichtig ist die Schrägbahn. Dort fahren die Fahrzeuge mit starker Seitenneigung, um das Verhalten von Fahrwerk, Schmierung und Schwerpunkt zu untersuchen. Nach Angaben der WTD 41 kann sich dabei beispielsweise Motoröl so verlagern, dass einzelne Bauteile zeitweise nicht mehr ausreichend geschmiert werden. Solche Effekte lassen sich unter kontrollierten Bedingungen gezielt analysieren.

Reproduzierbare Tests statt Zufall Im Gegensatz zu normalen Geländefahrten werden die Prüfungen auf den Erprobungsbahnen unter identischen Bedingungen wiederholt. Dadurch können Ingenieure genau nachvollziehen, wann und warum Bauteile versagen oder ungewöhnliche Belastungen auftreten. Änderungen an Konstruktion oder Fahrwerk lassen sich anschließend unter denselben Bedingungen erneut überprüfen.

Neben den Fahrversuchen nutzt die WTD 41 verschiedene Prüfstände. Dort werden unter anderem Antriebsstränge, Fahrzeugkomponenten, Bordelektrik und Klimaanlagen untersucht. Selbst Bergfahrten können auf Rollenprüfständen simuliert werden, ohne dass das Fahrzeug das Testgelände verlassen muss. So entstehen vergleichbare Messergebnisse unabhängig von Wetter oder Jahreszeit.

Messsensoren und Forschung Die Erprobung endet nicht auf den Teststrecken. Die WTD 41 untersucht Fahrzeuge und einzelne Baugruppen auch unter definierten Laborbedingungen. Dazu gehören unter anderem Antriebs- und Fahrwerkskomponenten, Batteriesysteme, elektrische Energieversorgung sowie schwingungstechnische Belastungsprüfungen.

Während der Fahrversuche erfassen zahlreiche Sensoren Belastungen an Fahrwerk, Rahmen und weiteren Bauteilen. Die gewonnenen Messdaten dienen als Grundlage für die technische Bewertung und mögliche konstruktive Änderungen.

Bundeswehr/WTD41 Das WTD 41-Gelände mit seinen Versuchsstrecken und -fahrbahnen.

Mehr als nur ein Testgelände Die WTD 41 arbeitet nicht nur für die Bundeswehr, sondern unterstützt auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie die wehrtechnische Industrie im Rahmen von Bundeswehrvorhaben. Darüber hinaus kooperiert die Dienststelle mit Hochschulen und internationalen Partnereinrichtungen.

Zum Aufgabenbereich gehören neben Militärfahrzeugen unter anderem Pioniergerät, mobile Brückensysteme, Tankwagen, Feldlagertechnik, Batterien, Brennstoffzellen, Bordnetze sowie weitere Fahrzeugkomponenten. Auch Zukunftsthemen wie Robotik, autonomes Fahren und die digitale Vernetzung militärischer Fahrzeuge zählen zum technischen Spektrum der Dienststelle.

Ein aktuelles Beispiel für die Arbeit der WTD 41 ist der neue Radpanzer Patria 6x6. Bevor das Fahrzeug voraussichtlich Anfang 2027 an die Bundeswehr ausgeliefert wird, muss es das vollständige Erprobungsprogramm erfolgreich absolvieren.