Elektroautos: Lieber leasen, als kaufen

Elektroautos sind voll im Trend, die Verkaufs- und Neuzulassungszahlen steigen stetig. Allerdings sind nur wenige E-Auto-Fahrer bereit ihren elektrischen Untersatz auch tatsächlich zu kaufen. Die Mehrheit der Kunden setzt auf Leasing.

Wenn E-Auto, dann Leasing Die Analyse des Neuwagenportals Carwow über die Daten der ersten fünf Monate des Jahres 2026 zeigt, dass gerade beim Umstieg auf E-Autos verstärkt auf Leasing gesetzt wird. Die Leasinganfragen für reine Elektroautos sind deutlich höher als für jede andere Antriebsart. Mehr als sieben von zehn Leasinganfragen entfallen laut Carwow mittlerweile auf Stromer (71,5 %). Im Jahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs von 205 Prozent. Zum Vergleich: Benziner folgen als zweitstärkste Kraft mit rund zwei von zehn Anfragen (21,1 %). Hybride (5,9 %) und Dieselfahrzeuge (1,5 %) spielen bei den Leasinganfragen derzeit eine eher untergeordnete Rolle.

Betrachtet über den ganzen Neuwagenmarkt, also inklusive Verbrenner, liegt die Leasinganfragequote nur bei 30,4 Prozent. Hier dominiert mit 61,3 Prozent noch klar der direkte Autokauf.

"Wir beobachten derzeit einen tiefgreifenden Wertewandel: ‚Nutzen statt Besitzen‘ ist keine rein ökonomische Entscheidung mehr, sondern ein Lifestyle-Modell. Besonders für jüngere Generationen und moderne Familien ist die monatliche Kalkulierbarkeit der Leasingrate wichtiger als der Stolz auf ein Fahrzeugbrief-Eigentum, das beim Verkauf oft nur mit Wertverlust verbunden ist", erklärt Arne Stöcker, Managing Director bei Carwow Deutschland.

Leasing minimiert Risiken Warum die Leasingquote bei Elektroautos so viel höher ist als im Gesamtmarkt hat seinen Grund: Viele Verbraucher sehen Leasing als Möglichkeit, das Risiko schneller technologischer Entwicklungen bei Akkus und Software zu umgehen. "Leasing fungiert hier als ‚technologischer Airbag‘: Man fährt immer den aktuellen Stand der Technik, ohne das Risiko eines massiven Restwertverlusts bei der nächsten Innovationswelle tragen zu müssen. Das Leasing-Modell nimmt die technologische Unsicherheit aus der Kaufentscheidung", analysiert Stöcker.