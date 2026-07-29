Formel 1: TV-Rechte - Verlieren Sky und RTL die Formel 1?

Der Zusammenschluss von RTL und Sky ist erst vor wenigen Wochen über die Bühne gegangen. Die beiden Sender kündigten an, bei den Übertragungen der Formel 1 künftig gemeinsame Sache zu machen. In Monaco standen dann zum ersten Mal Moderatoren von Sky und RTL gemeinsam vor der Kamera. Wie genau die weitere Zusammenarbeit aussieht, ist allerdings noch nicht bekannt.

Viele Formel-1-Fans hoffen, dass mit der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch RTL künftig mehr Rennen im Free-TV übertragen werden. In dieser Saison ist von einer Ausweitung des Angebots aber noch nicht viel zu sehen. Nach Monaco und Spa-Francorchamps sollen nach der Sommerpause nur noch drei Rennen live gezeigt werden: Zandvoort, Madrid und Las Vegas.

Wie es mit der Aufteilung in der kommenden Saison weitergeht, ist noch nicht bekannt. Sky besitzt wie erwähnt die exklusiven Live-Übertragungsrechte. Im Vertrag mit der Formel 1 steht lediglich, dass vier Rennen im Free-TV gezeigt werden müssen. Natürlich würden es auch die Verantwortlichen der Rennserie begrüßen, wenn mehr Grands Prix ohne Bezahlschranke laufen würden. Das würde die Einschaltquote steigern.

Nach Auskunft von F1-Boss Stefano Domenicali gibt es bereits Diskussionen darüber, wie das Zusammenspiel zwischen den beiden Sendern laufen soll: "Wir befinden uns in Diskussionen mit RTL, um zu sehen, wie wir die größtmögliche Reichweite erzielen können. Das Thema liegt auf dem Tisch", erklärte der Italiener.

Sky Noch bis Ende 2027 hält Sky die Live-Rechte an der Formel 1.

Konkurrenz für Sky und RTL Ende 2027 werden die Karten dann noch einmal komplett neu gemischt. Dann läuft der Vertrag von Sky mit der Formel 1 aus. Die Live-Rechte müssen für 2028 neu verhandelt werden. Zuletzt konnte die Königsklasse die Einnahmen für die TV-Übertragungen in vielen Märkten steigern. Auch in Deutschland hofft Domenicali auf einen satten Aufschlag.

Dabei helfen könnte, dass nicht nur Sky und RTL ihren Hut in den Ring werfen. "Mit der neuen Ausschreibung auf dem deutschen Markt haben wir zum ersten Mal mehr als nur einen TV-Sender, der Interesse zeigt sich zu bewerben", verriet Domenicali. Bisher hielt sich das Interesse der Konkurrenz immer zurück.

Wilhelm Wie es mit der Formel 1 bei Sky und RTL bzw. danach weitergeht, ist noch völlig offen.

Werden die Rechte aufgesplittet? Sky und seine Vorgängersender sind bereits seit 1996 im Boot. RTL überträgt die Königsklasse sogar schon seit 1991. Seitdem haben die beiden Schwergewichte den Markt unter sich aufgeteilt. Würde nun plötzlich ein neuer Interessent ins Spiel kommen, würde das die Preise sicher nach oben treiben.

Man kann für die deutschen Fans nur hoffen, dass es nicht zu einer Zersplitterung der Übertragungsrechte kommt, wie man es in anderen Sportarten sieht. Wer zum Beispiel alle Spiele der Fußball-Bundesliga sehen will, muss bei mehreren Sender Abonnements abschließen.