BMW 333i Homage im Detail: Spoiler, Splitter, Vielspeichenräder

Der 333i Homage basiert auf dem aktuellen BMW M2. Sein 3,0-Liter-Reihensechszylinder liefert 480 PS und 600 Nm an die Hinterräder – technisch unverändert gegenüber dem Serien-M2. Die Hommage trägt ihr Thema über Optik und Ausstattung in die Gegenwart.

Räder und Dekor: Die Signatur des Auftritts Klassische Alpina-Vielspeichen-Leichtmetallräder prägen die Seitenansicht und setzen den stärksten Retro-Akzent. Ergänzt wird der Look durch ein spezielles "333i Homage"-Dekor, das den Sonderstatus klar ausweist.

Aero-Paket: Splitter, Spoiler, Abschluss Vorn sorgt ein neuer Frontsplitter für den markanten Abschluss. Hinten sitzt ein maßgeschneiderter Heckspoiler, darunter eine Abgasanlage mit vier trapezförmig angeordneten Endrohren – ein visuelles Alleinstellungsmerkmal der Hommage.

Cockpit: Motorsport-Flair mit Textil-Zitat Im Innenraum unterstreichen Carbon-Schalensitze den kompromisslosen Auftritt. Die Armlehne mit Karo-Stoffbezug greift den E30-Stil auf, eine Gedenkplakette mit Seriennummer macht jedes Exemplar eindeutig.

Farben: Fünf Lacke für fünf Stimmungen Zur Wahl stehen Alpinweiß, Saphirschwarz, Brooklyngrau, Zandvoortblau und Feuerrot. Jede Farbe setzt die Vielspeichenräder und das Dekor unterschiedlich in Szene – von klassisch bis auffällig.

Limitierung, Preis & Verkauf Vom 333i Homage entstehen nur 33 Exemplare. Der Grundpreis liegt bei 98.000 Euro. Der Verkauf erfolgt ausschließlich online über die Website von BMW Südafrika, ab dem 21. Oktober 2025 in einer Auktion. Der gesamte Erlös fließt in wohltätige Zwecke, die von der BMW Group Südafrika unterstützt werden.