Der neue Mazda 6e: Alltagstauglich und komfortabel auf langen Strecken

Mazda hatte lange Zeit seine eigenen Vorstellungen von Mobilität, von kultigen Verbrennern bis hin zu einzigartigen Motoren wie dem Wankelmotor. Jetzt wagt die Marke den Schritt in die Elektromobilität – und das mit dem Mazda 6e . Doch was kann die neue Limousine im Alltag?

Fahrkomfort: Auf der Langstrecke fühlt sich der 6e zu Hause Der Mazda 6e zeigt, was er kann, wenn es um den Komfort auf längeren Strecken geht. Die Kombination aus ruhigem Fahrverhalten und einer angenehmen Federung macht ihn zu einem perfekten Begleiter für Familienausflüge und Pendelfahrten. Auch auf holprigen Straßen bleibt der Fahrkomfort erhalten, ohne dass der Wagen nervt oder poltert. Besonders die sanften Stöße, die der 6e problemlos ausgleicht, sorgen für ein entspanntes Fahrerlebnis.

Reichweite und Ladezeiten: Ein kleiner Schwachpunkt Die Reichweite des Mazda 6e von etwa 357 Kilometern ist an sich kein schlechtes Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass der Verbrauch vergleichsweise niedrig ist. Allerdings könnte die Ladeleistung von nur 143 kW im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen aus der Mittelklasse eine Herausforderung darstellen. Das bedeutet, dass man ein wenig mehr Geduld beim Schnellladen aufbringen muss – auch wenn eine Long-Range-Variante mit einer größeren Batterie zur Verfügung steht.

Der Innenraum: Viel Platz, aber ein wenig begrenzter Kofferraum Der Innenraum des Mazda 6e bietet viel Komfort, mit hochwertigen Materialien und durchdachter Ausstattung. Besonders hervorzuheben sind die Nappa-Ledersitze und das aufgeräumte Cockpit, das durch einen großen Bildschirm und praktische Touchscreen-Steuerungen glänzt. Doch der Kofferraum fällt mit 336 Litern etwas kleiner aus als bei einigen Konkurrenten. Für längere Urlaubsreisen könnte das ein kleines Hindernis darstellen.