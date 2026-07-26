Schwachstellen-Check: Mercedes E-Klasse W213 mit Steuerkette und DPF

Die Steuerkette des Mercedes OM654-Motors, der in vielen W213-Modellen verbaut ist, ist ein bekanntes Problemfeld. Sie ist getriebeseitig verbaut, was Reparaturen aufwendig und teuer macht. Frühe Baujahre bis etwa 2018 sind besonders betroffen, da hier noch eine weniger robuste Kettendimensionierung verwendet wurde. Typische Symptome einer gelängten Steuerkette sind ratternde Geräusche beim Motorstart oder ein unruhiger Lauf. Eine Rückrufaktion im Jahr 2022 adressierte diese Problematik bei Fahrzeugen aus dem Bauzeitraum 2016 bis 2021. Käufer sollten daher sicherstellen, dass betroffene Modelle entsprechend nachgebessert wurden.

Verschleiß an Schlepphebeln Ein weiteres technisches Detail des OM654-Motors sind die Schlepphebel, die für den Ventiltrieb verantwortlich sind. Bei Laufleistungen zwischen 100.000 und 120.000 Kilometern kann es hier zu vorzeitigem Verschleiß kommen, was sich durch tickende Geräusche bemerkbar macht. Ab Mitte 2018 wurden modifizierte Schlepphebel eingeführt, die robuster sind. Käufer sollten darauf achten, ob ihr Wunschfahrzeug bereits mit diesen verbesserten Bauteilen ausgestattet ist.

Dieselpartikelfilter (DPF) und Ölverdünnung Der DPF im W213 kann insbesondere bei häufigen Kurzstreckenfahrten Probleme bereiten. Die notwendige Regeneration des Filters führt dabei oft zu einer Ölverdünnung durch Dieselkraftstoff, was wiederum den Verschleiß erhöht und sogar Motorschäden verursachen kann. Eine regelmäßige Wartung und die Verwendung von hochwertigem Motoröl mit der Freigabe MB 229.52 können helfen, diese Problematik zu minimieren.

Herausforderungen mit der 9G-Tronic-Automatik Die 9G-Tronic-Automatikgetriebe von Mercedes bietet zwar eine hervorragende Schaltperformance und Effizienz, verlangt jedoch nach regelmäßiger Wartung. Ein vernachlässigter Getriebeölwechsel kann zu Schaltproblemen oder gar einem Getriebeschaden führen. Besonders bei Fahrzeugen mit hohen Laufleistungen sollte geprüft werden, ob das Getriebeöl gemäß den Herstellervorgaben gewechselt wurde.



Wie sich die Mercedes E-Klasse der Baureihe W213 gegen ihre etablierten Konkurrenten schlägt, steht hier.

