Deshalb ist der alte Mercedes-Diesel so langlebig

Schon erstaunlich, wie facettenreich ein Autoleben sein kann. Manch ein Altauto-Enthusiast bewegt hobbymäßig einen der beliebten Old- und Youngtimer von Mercedes, nicht selten mit charakteristischem Dieselmotor. Gehätschelt und geschont werden die an sonnigen Sonntagen aus der Garage geholt und für eine sanfte Fahrt zur Eisdiele genutzt, genauso wie jedes andere Sammlerfahrzeug. Gleichzeitig fahren noch heute die genau gleichen Modelle durchs Bild, wenn in den TV-Nachrichten aus dem Nahen Osten oder vielen Teilen Afrikas berichtet wird. Klar: Die Dinger gehen einfach nicht kaputt, solang ihre Karosserien nicht völlig verrostet sind – im trockenen Wüstenklima eher unwahrscheinlich. Und so kommt es dann, dass manch ein W123 oder einer seiner ...