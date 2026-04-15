Der chinesische Hersteller Seres hat ein Patent für eine im Fahrzeug versteckte Toilette angemeldet. Was zunächst wie ein verspäteter Aprilscherz klingt, ist tatsächlich ein offiziell erteiltes Gebrauchsmuster (CN224104011U). Die Idee dahinter: eine voll integrierte, unter dem Sitz versteckte Sanitärlösung, die sich bei Bedarf ausziehen lässt – und danach diskret wieder verschwindet.Die Technik: Schublade statt stilles ÖrtchenDas Prinzip ist überraschend simpel – zumindest auf den ersten Blick. Die Toilette sitzt auf einem Schienensystem unterhalb eines Fahrzeugsitzes. Wird sie gebraucht, zieht man sie hervor, danach verschwindet sie wieder platzsparend im Unterbodenbereich des Innenraums. Dabei scheint es sich um eine Trenntoilette zu handeln, die Urin und Feststoffe voneinander trennt. Das mildert die Geruchsbildung deutlich und lässt sich obendrein umweltfreundlicher entsorgen.Seres’ Lösung wirkt dabei deutlich integrierter als frühere Ansätze. Der Hersteller Polestones etwa setzte bereits auf eine eher pragmatische Variante mit Einwegbeuteln im Stauraum – funktional, aber wenig elegant. So clever die Seres-Konstruktion erscheint, es bleiben noch einige Fragen offen. Wohin mit dem Inhalt? Und wie hygienisch lässt sich das Entleeren lösen?\n\t\t\t,\n\t\tWürde man das wirklich nutzen?Technik ist das eine – Akzeptanz das andere. Die Vorstellung, im eigenen Auto die Toilette zu benutzen, dürfte für viele eine gewisse Überwindung erfordern. Selbst mit perfekter Abdichtung und Hightech-Geruchsfilter bleibt ein mentaler Widerstand. Allerdings sieht die Lage in China anders aus. Gerade weil das Verkehrsaufkommen an bestimmten Tagen unvorstellbar hoch ist und immer wieder zu kilometerlangen Superstaus führt. Und die Notdurft im Freien ist in China an vielen Stellen verboten.Eine eigene Toilette im Pkw könnte also wie bei Campern das Freiheitsgefühl deutlich erhöhen. Unsere Kolleginnen von Promobil sind diesbezüglich stets auf dem neuesten Stand. Auch Langstreckenfahrer oder Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen könnten von einer solchen Lösung profitieren. Ob das Toiletten-Patent also ein ernst gemeinter Ausblick auf zukünftige Fahrzeugkonzepte ist – oder eher ein PR-wirksamer Denkanstoß – bleibt offen.\n\t\t\t,\n\t\t