Warum der BMW 540d Touring zwei Welten vereint: Limousine und Transporter

Der BMW 540d Touring ist mehr als ein weiterer Oberklasse-Kombi. Er vereint die Fahrfreude einer Limousine mit der Alltagstauglichkeit eines Transporters – eine clevere Kombination, die im Dauertest über 100.000 Kilometer auf die Probe gestellt wird.

Komfort trifft auf Nutzwert Von außen wirkt der Touring wie ein eleganter Reisewagen, doch sein Innenraum bietet weit mehr: Platz für Gepäck, luxuriöse Ausstattung und ein Ambiente, das auch lange Fahrten angenehm macht. Mit Sitzbelüftung, Vier-Zonen-Klima und Tablet-Haltern wird er zum rollenden Wohnzimmer, während Bowers & Wilkins für den passenden Sound sorgt.

Diesel mit Langstreckenqualitäten Unter der Haube arbeitet der 303 PS starke Reihensechszylinder-Diesel, der nicht nur bulligen Durchzug liefert, sondern auch mit Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern glänzt. Damit kombiniert der Touring Nutzwert und Effizienz auf eine Weise, die im Alltag unschlagbar ist.