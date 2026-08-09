60 Jahre Miura: Lamborghini präsentiert limitierte Sonderedition

Zum 60. Jubiläum des Miura legt Lamborghini eine Sonderserie des Revuelto auf. Im Zentrum der Hommage steht die V12-Tradition der Marke – von der revolutionären Quermotor-Anordnung des Klassikers bis zum elektrifizierten Längsmotor des aktuellen Spitzenmodells.

Der historische Antrieb: Miuras quer eingebauter V12 Der Lamborghini Miura, vorgestellt drei Jahre nach der Markengründung, gilt als einer der ersten Supersportwagen. Seine technische Besonderheit war der V12-Motor, den der damalige Chefingenieur Gian Paolo Dallara quer vor der Hinterachse positionierte – ein für die damalige Zeit neues Konzept. Der 3,9-Liter-V12 leistete anfangs 350 PS und ermöglichte eine Höchstgeschwindigkeit von rund 290 km/h. In späteren Versionen wurde die Leistung auf bis zu 385 PS gesteigert. Der Miura wurde bis 1973 gebaut.

Der moderne Antrieb: Revueltos längs eingebauter V12-Hybrid Der Revuelto führt die V12-Tradition fort, interpretiert sie jedoch neu. Der Saugmotor ist längs eingebaut und wird elektrisch unterstützt. Diese Kombination aus Verbrenner und Elektroantrieb erzeugt eine Systemleistung von 1.015 PS. Damit beschleunigt der Revuelto in 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Stephan Winkelmann, CEO von Lamborghini, beschreibt das Ziel der Sonderserie als eine Würdigung "eines Meilensteins unserer Geschichte durch eine exklusive Interpretation unseres V12-HPEV Supersportwagens".

Gestalterische Referenzen an das Original Die optische Umsetzung des Sondermodells "Miura 60° Homage" verantworten das Lamborghini Centro Stile und die Individualisierungsabteilung Ad Personam. Neun Außenfarben, die an historische Miura-Lackierungen erinnern, stehen zur Wahl. Wie beim Vorbild kann der untere Karosserieteil in einer Kontrastfarbe lackiert werden, wahlweise in Gold oder Grau.

Weitere Details zitieren den Miura: Ein "Miura 60"-Logo am hinteren Radkasten und als Stickerei zwischen den Sitzen.

Das Lamborghini-Logo am Heck ist schwarz glänzend, ebenso wie die Bremssättel. Die Auspuffendrohre sind in Schwarz matt gehalten.

Im Innenraum greifen die Sitze mit dem "Canelloni"-Muster ein charakteristisches Designmerkmal des Miura auf. Von der Sonderserie sollen 99 Exemplare entstehen. Der Preis für das Sondermodell ist noch nicht bekannt, die Preise für den regulären Revuelto beginnen bei rund 500.000 Euro.