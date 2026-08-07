8x8 mit 700 PS: Der Oshkosh HET A1 ist die stärkste Zugmaschine der US-Armee

Der Oshkosh HET A1 (Heavy Equipment Transporter) mit der militärischen Bezeichnung M1070A1 zählt zu den leistungsstärksten militärischen Schwerlasttransportern seiner Generation und ist die Standard-Schwerlastzugmaschine der US Army für den Transport schwerer Ketten- und Radfahrzeuge. Seine Aufgabe besteht nicht darin, selbst an Kampfhandlungen teilzunehmen, sondern schwere Ketten- und Radfahrzeuge schnell, wirtschaftlich und mit möglichst geringem Verschleiß über große Entfernungen zu verlegen. Dadurch können Kampfpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge ihre Einsatzbereitschaft bis zum eigentlichen Einsatzraum erhalten, anstatt wertvolle Laufleistung auf langen Straßenmärschen zu verbrauchen.

Der HET A1 bildet zusammen mit einem speziellen Schwerlastauflieger das Heavy Equipment Transporter System (HETS). Es transportiert unter anderem Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams, Schützenpanzer Bradley, Bergepanzer, Pionierfahrzeuge sowie schweres Baugerät. Das Fahrzeug wurde entwickelt, um militärische Großgeräte auch unter schwierigen Geländebedingungen zuverlässig an ihren Bestimmungsort zu bringen und dabei Transportkosten, Verschleiß sowie die Belastung der Besatzung zu reduzieren.

Entwicklung als Nachfolger des M911 Die Geschichte des HET reicht bis in die frühen 1990er-Jahre zurück. Damals suchte die US Army einen Nachfolger für den älteren Schwerlasttransporter Oshkosh M911. Mit der Einführung des deutlich schwereren Kampfpanzers M1 Abrams stießen die bisherigen Transportfahrzeuge zunehmend an ihre Grenzen.

Den Zuschlag erhielt auch für das Nachfolgemodell Oshkosh Defense. Das Unternehmen entwickelte den M1070 als 8×8-Schwerlastzugmaschine, die zusammen mit einem mehrachsigen Auflieger Lasten von weit über 60 Tonnen bewegen konnte. Der M1070 wurde ab Mitte der 1990er-Jahre in größerer Stückzahl eingeführt und kam unter anderem während der Einsätze im Kosovo, in Afghanistan und im Irak zum Einsatz.

Mit den Erfahrungen aus diesen Einsätzen entstand später die modernisierte Version M1070A1 beziehungsweise HET A1. Sie erhielt einen deutlich stärkeren Motor sowie zahlreiche Verbesserungen bei Fahrleistungen und Bedienbarkeit. Laut Oshkosh leistet der neue Caterpillar-C18-Dieselmotor 700 PS und damit 200 PS mehr als das ursprüngliche Modell. Außerdem entfiel das mehrstufige Verteilergetriebe zugunsten eines einstufigen Systems, wodurch Gangwechsel an Steigungen nicht mehr erforderlich sind.

Aufgaben im militärischen Einsatz Die wichtigste Aufgabe des HET A1 besteht im strategischen und operativen Transport schwerer Militärfahrzeuge. Kampfpanzer bewältigen auf Ketten zwar auch längere Strecken, doch verursachen Straßenmärsche erheblichen Verschleiß an Laufwerk, Ketten und Antrieb. Zudem sinkt die Einsatzbereitschaft der Besatzungen.

Der Schwerlasttransporter bringt Fahrzeuge deshalb möglichst nahe an den Einsatzraum. Dort verlassen sie den Auflieger und können unmittelbar eingesetzt werden. Ebenso übernimmt der HET beschädigte Fahrzeuge für den Rücktransport in Instandsetzungseinrichtungen.

Neben Kampfpanzern transportiert das System unter anderem:

Bergepanzer

Schützenpanzer

Pionierfahrzeuge

Brückenlegefahrzeuge

Radpanzer

schweres Bau- und Räumgerät Technik und Ausstattung Die modernisierte Version M1070A1 nutzt einen 18,1 Liter großen Caterpillar-C18-Dieselmotor mit 700 PS. Die Kraftübertragung übernimmt ein siebenstufiges Allison-Automatikgetriebe. Die permanent angetriebene 8×8-Konfiguration sorgt zusammen mit Allradlenkung an erster und vierter Achse für gute Manövrierbarkeit trotz der Fahrzeuggröße.

Zur Serienausstattung gehört eine zentrale Reifendruckregelanlage (CTIS), mit der sich der Luftdruck während der Fahrt an unterschiedliche Untergründe anpassen lässt. Die Hinterachsen verfügen über eine Luftfederung, welche Fahrkomfort und Materialschonung verbessert. Zwei Seilwinden mit jeweils rund 25 Tonnen Zugkraft erleichtern das Bergen und Verladen von Fahrzeugen. Die klimatisierte Kabine bietet Platz für sechs Soldaten. Das Fahrzeug kann außerdem in Transportflugzeugen vom Typ C-5 Galaxy und C-17 Globemaster III verlegt werden.

Stückzahlen bei den US-Streitkräften Von der ursprünglichen Version M1070 wurden seit Mitte der 1990er-Jahre rund 2.500 Fahrzeuge für die US Army beschafft. Im Rahmen eines Modernisierungsprogramms vergab das US-Verteidigungsministerium Anfang der 2010er-Jahre Aufträge für etwa 1.000 Exemplare des verbesserten M1070A1 beziehungsweise zur Umrüstung bestehender Fahrzeuge auf diesen Standard. Die HET-Familie bildet bis heute den Standard-Schwerlasttransporter der US Army und des Marine Corps.

Varianten Der M1070 ist ausschließlich als Schwerlast-Zugmaschine ausgelegt. Seine Einsatzmöglichkeiten ergeben sich vor allem durch unterschiedliche Auflieger.

Am häufigsten kommt der M1000 Heavy Equipment Transport Trailer zum Einsatz. Dieser verfügt über fünf Achsen und wurde speziell für den Transport schwerer Kettenfahrzeuge entwickelt. Neuere Kombinationen nutzen den M1300-Auflieger, der für die gestiegenen Gewichte moderner Abrams-Versionen ausgelegt wurde.

Darüber hinaus existieren Exportversionen sowie landesspezifische Anpassungen für verschiedene Streitkräfte, das Grundfahrzeug bleibt jedoch weitgehend unverändert. Neben dem M1070A1 für die US Army bietet Oshkosh auch die modulare Global-HET-Familie für Exportkunden an. Diese umfasst sowohl 6×6- als auch 8×8-Zugmaschinen, die je nach Kundenwunsch mit unterschiedlichen Motorisierungen, Kabinen und Aufliegern ausgestattet werden können. Der M1070A1 selbst wird hingegen ausschließlich als 8×8-Fahrzeug gefertigt.