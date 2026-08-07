Beschlagnahmt und umfunktioniert: Audi RS3 von Drogendealer wird Polizeiauto

Die Gendarmerie Nationale in Écalles-Alix (Normandie) kann künftig für Autobahneinsätze neben einem Alpine A110 auch auf einen Audi RS3 Sportback zurückgreifen. Traditionell setzt die französische Polizei für solche Einsätze ausschließlich auf Modelle des französischen Sportwagens. Im Fall des Audi half aber der Zufall.

Drogen-Kurier wird zum Drogen-Jäger Der 400 PS starke Kompaktsportler mit dem legendären 2,5-Liter-Turbo-Fünfzylinder unter der Haube war bereits 2022 bei einem Einsatz gegen das organisierte Verbrechen einem Drogenhändler abgenommen worden. Normalerweise werden solche Fahrzeuge versteigert, da die Polizei in Écalles-Alix aber gerade sowieso auf der Suche nach einem Nachfolger für eine betagten Seat Leon Cupra war, wurde entschieden den beschlagnahmten Audi zu behalten und einer neuen Nutzung zuzuführen. Eine solche Umwidmung ist in der französischen Gesetzgebung vorgesehen.

Zwar passt die schwarze Lackierung des RS3 nicht ganz zu den traditionellen blauen Polizei-Modellen in Frankreich, darüber wurde aber hinweggesehen. Die erforderliche Umrüstung in Sachen Ausstattung und Außenkennzeichnung für den Polizeieinsatz schlug mit lediglich 1.500 Euro zu Buche. Neben seiner enormen Fahrdynamik bringt der RS3 auch weitere Vorteile gegenüber der für gewöhnlich genutzten Alpine A110 mit. Er bietet vier Türen und fünf Sitzplätze, zudem mehr Stauraum als die französische Flunder. Damit ist er die ideale Ergänzung des Fuhrparks. Ein Einsatz als Zivilfahrzeug ist nicht geplant.