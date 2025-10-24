Alfa Romeo ändert Kurs: Aus für großen Luxus-SUV

Die Stellantis-Traditionsmarke Alfa Romeo vollzieht eine strategische Kehrtwende. Noch 2023 hatte der damalige CEO Jean-Philippe Imparato angekündigt, das Portfolio bis 2027 vollständig auf Elektroantrieb umzustellen. Der Plan sah vor, den US-Markt mit einem großen, vollelektrischen SUV im Segment von BMW X5 und Mercedes GLE zu erobern.

Das Fahrzeug sollte auf der neuen STLA-Large-Plattform des Stellantis-Konzerns basieren und Alfa Romeo als globalen Premiumhersteller positionieren. Doch diese Entwicklung ist jetzt offenbar gestoppt. Der neue Markenchef Santo Ficili erklärte gegenüber "Automotive News Europe", große Fahrzeuge seien "nicht das Territorium der Marke".

Geänderte Bedingungen Hintergrund dieser Entscheidung sind geänderte Marktbedingungen, vor allem in den USA. Die Nachfrage nach rein elektrischen Fahrzeugen bleibt dort weit hinter den Erwartungen zurück. Deshalb setzt Alfa Romeo jetzt, wie auch schon andere Stellantis-Marken, auf eine "Multi-Energy"-Strategie, die neben Elektroantrieben auch Hybrid- und Verbrennerversionen umfasst. Damit verabschiedet sich die Marke von der Idee, in kurzer Zeit zum reinen Elektroanbieter zu werden.

Gleichzeitig zeigt die Entwicklung von Giulia und Stelvio, wie sich Alfa Romeos Ausrichtung verändert. Beide Modelle sollten ursprünglich 2025 und 2026 durch vollelektrische Nachfolger ersetzt werden. Nun werden die aktuellen Baureihen bis mindestens 2027 weitergebaut. Grund dafür ist auch hier die Abkehr von der Elektro-Strategie. Für die Nachfolgemodelle, die künftig entgegen der ursprünglichen Planung nun auch mit Hybridantrieben vorgesehen sind, ist entsprechende Entwicklungsarbeit nötig.

Giulia und Stelvio bleiben länger Im Werk Cassino, wo Stelvio und Giulia vom Band laufen, werden derzeit die Grundlagen für die künftige Fertigung von Hybrid- und Elektroantrieben geschaffen. Bis dahin setzt Alfa Romeo auf eine abgespeckte Motorenpalette. Seit dem Herbst 2025 ist der 2,0-Liter-Turbobenziner mit 280 PS aus dem Programm verschwunden, ebenso die sportlichen Quadrifoglio-Versionen. Der 2,2-Liter-Diesel mit 160 oder 210 PS bleibt vorerst die einzige verfügbare Motorisierung.

Parallel dazu wird an den neuen Generationen gearbeitet. Der nächste Stelvio soll frühestens 2026 vorgestellt werden, die neue Giulia folgt voraussichtlich 2027. Beide werden auf der STLA-Large-Plattform aufbauen, die sowohl Elektro- als auch Hybridantriebe ermöglicht. Während frühe Entwürfe noch ausschließlich vollelektrische Versionen vorsahen, plant Alfa Romeo nun auch leistungsstarke Mild- und Plug-in-Hybride – darunter wohl auch wieder ein Quadrifoglio-Modell mit über 500 PS.