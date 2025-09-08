Alfa Romeo Giulia und Stelvio bald nur noch als Diesel erhältlich

Nachdem die sportlichen Quadrifoglio-Varianten von Giulia und Stelvio schon seit dem Frühjahr nicht mehr bestellbar sind, endet nun auch die Ära der Benziner. Der 2,0-Liter-Turbo mit rund 280 PS kann nur noch bis zum 11. September 2025 geordert werden. Damit fallen die letzten Ottomotoren aus dem Programm der beiden Modelle.

Kurzfristig verschwindet auch der Diesel aus dem Konfigurator. Alfa Romeo hat jedoch angekündigt, den 2,2-Liter-Selbstzünder im November 2025 wieder ins Angebot aufzunehmen. Mit 210 PS bleibt er damit die einzige verfügbare Motorisierung von Giulia und Stelvio – und das "bis auf Weiteres", mindestens über den Jahreswechsel. Für Kunden, die auf klassische Antriebe setzen, bildet er damit die letzte Option, bevor die nächste Generation der Baureihen startet.