Alfa Romeo Giulia und Stelvio bald nur noch als Diesel erhältlich

Alfa Romeo Giulia und Stelvio
Bald nur noch als Diesel erhältlich

Alfa Romeo trennt sich Schritt für Schritt von seiner bisherigen Motorenpalette. Bald gibt es nur noch Diesel – zumindest vorübergehend.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.09.2025
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce
Foto: ACHIM HARTMANN

Nachdem die sportlichen Quadrifoglio-Varianten von Giulia und Stelvio schon seit dem Frühjahr nicht mehr bestellbar sind, endet nun auch die Ära der Benziner. Der 2,0-Liter-Turbo mit rund 280 PS kann nur noch bis zum 11. September 2025 geordert werden. Damit fallen die letzten Ottomotoren aus dem Programm der beiden Modelle.

Kurzfristig verschwindet auch der Diesel aus dem Konfigurator. Alfa Romeo hat jedoch angekündigt, den 2,2-Liter-Selbstzünder im November 2025 wieder ins Angebot aufzunehmen. Mit 210 PS bleibt er damit die einzige verfügbare Motorisierung von Giulia und Stelvio – und das "bis auf Weiteres", mindestens über den Jahreswechsel. Für Kunden, die auf klassische Antriebe setzen, bildet er damit die letzte Option, bevor die nächste Generation der Baureihen startet.

Zukunft auf neuer Plattform

Die kommenden Modelle sind bereits in Arbeit: Der Nachfolger des Stelvio soll ursprünglich im zweiten Halbjahr 2025 auf den Markt kommen, könnte sich laut Insiderkreisen aber bis Herbst 2026 verzögern. Die nächste Giulia folgt im Anschluss. Beide Fahrzeuge entstehen auf der STLA-Large-Plattform des Stellantis-Konzerns und werden mit Elektro- sowie Hybridantrieben angeboten. Alfa Romeo schlägt damit endgültig den Weg in die elektrische Zukunft ein.