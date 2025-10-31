AMS Kongress
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Alfa Romeo Junior Sport Speciale: Für die, die es sportlicher mögen

Alfa Romeo Junior Sport Speciale
Für die, die es sportlicher mögen

Alfa Romeo stellt dem eben überarbeiteten Kompakt-SUV Junior das neue Sondermodell Sport Speciale zur Seite. Der Sport ist hier aber nur optischer Natur.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.10.2025
Als Favorit speichern
Alfa Romeo Junior Sport Speciale Sondermodell
Foto: Alfa Romeo

Wer sich für das Sondermodell Alfa Romeo Junior Sport Speciale entscheidet, bekommt einen Kompakt-SUV, der mit glänzend schwarzen Elementen an der Karosserie sowie silbernen Einsätzen an Seitenschwellern und Stoßfängern auf sich aufmerksam macht.

Design-Akzente außen

Hinzu kommen exklusive Sport Speciale-Embleme auf den vorderen Kotflügeln, 18-Zoll-Leichtmetallräder im Design Fori in zweifarbiger Schwarz-Anthrazit-Ausführung sowie abgedunkelte Scheiben im Fond und am Heck.

Gegen Aufpreis lässt sich mit allen Außenlackierungen ein schwarz gehaltenes Dach kombinieren. Alle Änderungen sollen den Junior sportlicher und eleganter erscheinen lassen.

Alcantara innen

Das Interieur der Sonderedition werten die Italiener mit Alcantara-Sitzbezügen auf. Die Sitz- und Rückenflächen weisen helle Querstreifen auf, in den vorderen Kopfstützen ist das Alfa-Romeo-Wappen eingestickt. Alcantara überspannt auch Flächen in den Türtafeln, der Mittelkonsole und der Armaturentafel, wo sich ein weiteres Sport-Speciale-Logo findet. Mit Aluminium belegte Pedale, spezielle Einstiegsleisten und eine angepasste Ambientebeleuchtung sollen den sportlichen Auftritt unterstreichen. Abgerundet wird der Innenraum mit einem Alcantara-Leder-Sportlenkrad mit farbigen Kontrastnähten.

Kombinieren lässt sich das Sport-Speciale-Sondermodell mit drei Antriebsvarianten. Zu haben sind der 115 kW starke Elektroantrieb sowie die 145 PS starke Hybridvariante, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb.

Preise und einen Starttermin für das neue Sondermodell nennt Alfa Romeo nicht. Das Standard-Hybridmodell ist ab 30.450 Euro zu haben, die Elektro-Version startet ab 39.500 Euro.