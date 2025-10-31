Alfa Romeo Junior Sport Speciale: Für die, die es sportlicher mögen

Wer sich für das Sondermodell Alfa Romeo Junior Sport Speciale entscheidet, bekommt einen Kompakt-SUV, der mit glänzend schwarzen Elementen an der Karosserie sowie silbernen Einsätzen an Seitenschwellern und Stoßfängern auf sich aufmerksam macht.

Design-Akzente außen Hinzu kommen exklusive Sport Speciale-Embleme auf den vorderen Kotflügeln, 18-Zoll-Leichtmetallräder im Design Fori in zweifarbiger Schwarz-Anthrazit-Ausführung sowie abgedunkelte Scheiben im Fond und am Heck.

Gegen Aufpreis lässt sich mit allen Außenlackierungen ein schwarz gehaltenes Dach kombinieren. Alle Änderungen sollen den Junior sportlicher und eleganter erscheinen lassen.

Alcantara innen Das Interieur der Sonderedition werten die Italiener mit Alcantara-Sitzbezügen auf. Die Sitz- und Rückenflächen weisen helle Querstreifen auf, in den vorderen Kopfstützen ist das Alfa-Romeo-Wappen eingestickt. Alcantara überspannt auch Flächen in den Türtafeln, der Mittelkonsole und der Armaturentafel, wo sich ein weiteres Sport-Speciale-Logo findet. Mit Aluminium belegte Pedale, spezielle Einstiegsleisten und eine angepasste Ambientebeleuchtung sollen den sportlichen Auftritt unterstreichen. Abgerundet wird der Innenraum mit einem Alcantara-Leder-Sportlenkrad mit farbigen Kontrastnähten.

Kombinieren lässt sich das Sport-Speciale-Sondermodell mit drei Antriebsvarianten. Zu haben sind der 115 kW starke Elektroantrieb sowie die 145 PS starke Hybridvariante, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb.