Bestellstopp für Subaru WRX: In Japan kündigt sich das Ende an

Der Subaru WRX hat mit seinem brutalen Rallye-Image weltweit eine große Fangemeinde. In Europa ist der WRX schon lange aussortiert worden, weil sich die neue Modellgeneration nicht mehr mit den hierzulande gültigen Emissionsvorschriften in Einklang bringen ließ. Jetzt scheint dem WRX das gleiche Schicksal auf seinem Heimatmarkt zu drohen.

Produktionsende und Bestellstopp Wie der Autobauer auf seiner japanischen Website mitteilt, kann der WRX S4 – das derzeit einzig regulär angebotene WRX-Modell in Japan – nur noch bis zum 18. Mai 2026 bestellt werden. Danach werden keine Aufträge mehr angenommen und nur noch Fahrzeuge aus dem Bestand angeboten. Das erst auf dem Auto Salon Tokyo vorgestellte Sondermodell WRX STi Sport bleibt von dem Bestellstopp ausgenommen. Hier ist die Auflage ohnehin nur auf 600 Exemplare limitiert, die alle produziert und ausgeliefert werden.

Maßgeblich für den Bestellstopp in Japan ist das Inkrafttreten neuer Geräusch- und Emissionsvorgaben, die der WRX wohl nicht erfüllen kann. Entsprechend soll die Produktion des WRX in Japan auch eingestellt werden.

Auch für den vom WRX abgeleiteten Levorg-Kombi verkündet Subaru in Japan ein Enddatum. Hier wird als Bestellstopp bereits der 13. April 2026 genannt. Danach sind bis zum Produktionsende nur noch Bestandsfahrzeuge verfügbar.

Nordamerika mit eigener Produktion Wie sich das Produktionsende in Japan auf andere Weltmärkte auswirken wird, ist noch offen. Der nordamerikanische Markt wird mit Fahrzeugen aus der lokalen Produktion in Lafayette, Indiana bedient. Und da die USA derzeit sowieso die Zulassungsregularien dramatisch zurückschraubt, dürfte der WRX in Nordamerika auch weiterhin zu haben sein.

Die meisten anderen Märkte werden aber direkt aus der Produktion im japanischen Gunma bedient. Das würde bedeuten, dass der WRX auch dort nicht länger verfügbar ist. Seit Februar fertigt Subaru am Standort Gunma den rein elektrisch angetriebenen und von Toyota adaptierten Trailseeker.

WRX-Zukunft ungewiss Wie es mit dem WRX weitergeht, bleibt offen. Denkbar ist, dass Subaru nach zahlreichen Concept-Cars tatsächlich einen elektrischen Nachfolger bringt. Ebenfalls möglich ist eine neue Modellgeneration, die auf einen Hybrid-Boxer setzen wird. Die könnte dann in mehreren Ausbaustufen und verschiedenen Karosserievarianten kommen. Offiziell bestätigt ist aber keines dieser Szenarios.