AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Mittelklasse
Neuvorstellungen & Erlkönige

Bestellstopp für Subaru WRX: In Japan kündigt sich das Ende an

Bestellstopp für Subaru WRX
In Japan kündigt sich das Ende an

Subaru hat in Japan einen Termin für das Ende der Bestellbarkeit des Subaru WRX verkündet. Wie es weitergeht sagen die Japaner aber noch nicht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.03.2026
Als Favorit speichern
12/2024 Subaru WRX und Levorg STI Sport R-Black Limited Edition Japan
Foto: Subaru

Der Subaru WRX hat mit seinem brutalen Rallye-Image weltweit eine große Fangemeinde. In Europa ist der WRX schon lange aussortiert worden, weil sich die neue Modellgeneration nicht mehr mit den hierzulande gültigen Emissionsvorschriften in Einklang bringen ließ. Jetzt scheint dem WRX das gleiche Schicksal auf seinem Heimatmarkt zu drohen.

Produktionsende und Bestellstopp

Wie der Autobauer auf seiner japanischen Website mitteilt, kann der WRX S4 – das derzeit einzig regulär angebotene WRX-Modell in Japan – nur noch bis zum 18. Mai 2026 bestellt werden. Danach werden keine Aufträge mehr angenommen und nur noch Fahrzeuge aus dem Bestand angeboten. Das erst auf dem Auto Salon Tokyo vorgestellte Sondermodell WRX STi Sport bleibt von dem Bestellstopp ausgenommen. Hier ist die Auflage ohnehin nur auf 600 Exemplare limitiert, die alle produziert und ausgeliefert werden.

Maßgeblich für den Bestellstopp in Japan ist das Inkrafttreten neuer Geräusch- und Emissionsvorgaben, die der WRX wohl nicht erfüllen kann. Entsprechend soll die Produktion des WRX in Japan auch eingestellt werden.

Auch für den vom WRX abgeleiteten Levorg-Kombi verkündet Subaru in Japan ein Enddatum. Hier wird als Bestellstopp bereits der 13. April 2026 genannt. Danach sind bis zum Produktionsende nur noch Bestandsfahrzeuge verfügbar.

Nordamerika mit eigener Produktion

Wie sich das Produktionsende in Japan auf andere Weltmärkte auswirken wird, ist noch offen. Der nordamerikanische Markt wird mit Fahrzeugen aus der lokalen Produktion in Lafayette, Indiana bedient. Und da die USA derzeit sowieso die Zulassungsregularien dramatisch zurückschraubt, dürfte der WRX in Nordamerika auch weiterhin zu haben sein.

Die meisten anderen Märkte werden aber direkt aus der Produktion im japanischen Gunma bedient. Das würde bedeuten, dass der WRX auch dort nicht länger verfügbar ist. Seit Februar fertigt Subaru am Standort Gunma den rein elektrisch angetriebenen und von Toyota adaptierten Trailseeker.

WRX-Zukunft ungewiss

Wie es mit dem WRX weitergeht, bleibt offen. Denkbar ist, dass Subaru nach zahlreichen Concept-Cars tatsächlich einen elektrischen Nachfolger bringt. Ebenfalls möglich ist eine neue Modellgeneration, die auf einen Hybrid-Boxer setzen wird. Die könnte dann in mehreren Ausbaustufen und verschiedenen Karosserievarianten kommen. Offiziell bestätigt ist aber keines dieser Szenarios.

Fazit