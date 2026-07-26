Bis zu 436 km Reichweite: VW ID. Cross

Der VW ID. Cross setzt auf die MEB+-Plattform, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Mit einer Länge von 4,15 Metern und einem Radstand von 2,60 Metern bietet der kompakte SUV überraschend viel Platz für Passagiere und Gepäck. Das Kofferraumvolumen beträgt 475 Liter bei aufgestellten Rücksitzen und kann durch Umklappen der Rückbank auf bis zu 1.340 Liter erweitert werden. Zusätzlich gibt es einen 25 Liter großen Frunk unter der Fronthaube – ideal für Ladekabel oder kleinere Gegenstände.

Im Innenraum kombiniert Volkswagen moderne Technik mit hoher Benutzerfreundlichkeit. Ein zentrales Infotainmentdisplay mit 12,9 Zoll wird durch ein digitales Kombiinstrument ergänzt. Die Bedienung erfolgt teils über physische Tasten – eine bewusste Entscheidung nach Kritik an früheren Modellen mit reinem Touch-Bedienkonzept. Optional sind hochwertige Extras wie Massagesitze oder ein Harman-Kardon-Soundsystem erhältlich.

Antrieb und Reichweite Für den Antrieb sorgen drei Leistungsstufen: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) und 155 kW (211 PS). Alle Varianten verfügen über Frontantrieb und nutzen eine permanente Synchronmaschine (PSM). Zwei Akkugrößen stehen zur Wahl: eine 37-kWh-LFP-Batterie für bis zu 316 Kilometer WLTP-Reichweite sowie eine größere 52-kWh-NMC-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 436 Kilometern.

Die Ladeleistung variiert je nach Akku: Während die kleinere Batterie mit maximal 90 kW DC lädt, erreicht die größere Version bis zu 105 kW DC-Ladeleistung. Beide Akkus benötigen etwa 24 bis 27 Minuten, um den Ladestand von 10 auf 80 Prozent zu erhöhen – ein solider Wert in dieser Fahrzeugklasse.

Vergleich zur Konkurrenz Im Segment der kompakten Elektro-SUVs trifft der VW ID. Cross auf starke Wettbewerber wie den Peugeot e-2008, Opel Mokka-e oder Renault R4 E-Tech. Mit seinem Einstiegspreis ab rund 28.000 Euro positioniert sich der ID. Cross attraktiv im Markt – insbesondere angesichts seiner umfangreichen Serienausstattung.

Während Modelle wie der Peugeot e-2008 ähnliche Reichweiten bieten, punktet der VW ID. Cross mit seinem großzügigeren Innenraum und praktischen Features wie dem Frunk oder One-Pedal-Driving-Funktionalität.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit Die Preise für den VW ID. Cross beginnen bei 27.995 Euro für die Basisvariante "Trend" mit dem kleinen Akku und dem schwächeren Motor (85 kW). Die besser ausgestatteten Linien "Life" und "Style" starten bei rund 36.525 Euro in Kombination mit dem größeren Akku (52 kWh) und dem stärkeren Motor (155 kW). Die Markteinführung ist für Herbst 2026 geplant.