Einer der meistverkauften BMW 7er hat vier Zylinder Der BMW 730Li ist in Asien äußerst beliebt

In Deutschland lässt der Online-Konfigurator dem BMW-7er-Kunden die Wahl: Er kann seine Limousine von einem Reihensechszylinder, einem V8-Motor oder einem V12-Aggregat antreiben lassen. Die Vierzylinder-Varianten 730i und 730Li sind nicht auswählbar – für die meisten anderen europäischen Länder und den US-Markt gilt das Gleiche. Selbst der Vierzylinder aus dem Hybridmodell 740e wurde inzwischen durch einen Sechszylinder ersetzt – womit die Umbenennung des Modells in 745e einherging.

BMW Abu Dhabi Motors Leder, Holz und edles Design: Beim Innenraum mag es der 7er-Kunde, unabhängig von der Motorisierung, nobel.

Ordentliche Fahrleistungen, geringes Gewicht

Wie BimmerToday berichtet, zeigt BMW Abu Dhabi Motors erstmals das neue Faceliftmodell des BMW 730i und dessen Langversion 730Li. Unter der langen Haube arbeitet der vergleichsweise kurze Turbo-Vierzylinder-Direkteinspritzer der Motorenbaureihe B48B20, wie er hierzulande im 630i GT zu bekommen ist. Das Aggregat leistet 258 PS und generiert ein maximales Drehmoment in Höhe von 400 Newtonmetern bei 1.550 bis 4.400/min. Damit stürmt der 730i innerhalb von 6,2 Sekunden auf Tempo 100, der 730Li braucht 6,3 Sekunden. Die Abregelung der Höchstgeschwindigkeit greift bei beiden Modellen bei 250 km/h. Den Vierzylinder-Versionen hilft ihr geringeres Gewicht – der 730i wiegt in der Basis 1.755 Kilogramm, während die Schwersten der Baureihe fast 2,3 Tonnen auf die Waage bringen.

Der BMW 7er ist nach seinem Facelift deutlich präsenter.

2:06 Min.

China ist BMW 7er-Land

Die Ausstattungsoptionen schränkt BMW auch nicht bei seinen Vierzylindermodellen ein: Der Kunde kann sich an der kompletten Liste oberklassiger Zusatzausstattung laben.

BMW 730Li: Einer der meistverkauften 7er in Bildern. BMW Abu Dhabi Motors 1/10 Hat jetzt auch ein Facelift bekommen: der BMW 730Li. BMW Abu Dhabi Motors 1/10 Hat jetzt auch ein Facelift bekommen: der BMW 730Li. BMW Abu Dhabi Motors 2/10 Das Vierzylindermodell ist auf den meisten europäischen Märkten nicht zu haben. BMW Abu Dhabi Motors 3/10 Der Schriftzug "730Li" weist auf die Motorisierung mit vier Zylindern hin - in China ist das Modell stark nachgefragt. BMW Abu Dhabi Motors 4/10 Mit edlem Lack: Bis auf den Schriftzug unterscheidet sich der Vierzylinder-7er nicht von seinen höher motorisierten Modellgeschwistern. BMW Abu Dhabi Motors 5/10 Bei der Ausstattungsliste macht BMW keine Kompromisse: Auch für die Vierzylinder-Varianten gibt es alles, was das Herz des Oberklassefahrers begehrt. BMW Abu Dhabi Motors 6/10 Großer Grill und dahinter ein vergleichsweise kleiner Motor: Der 730i und der 730Li (Bild) sind totzdem in unter sieben Sekunden auf Tempo 100. BMW Abu Dhabi Motors 7/10 Auch bei der Innenausstattung der Vierzylinder-7er macht BMW keine Abstriche. BMW Abu Dhabi Motors 8/10 Leder, Holz und edles Design: Beim Innenraum mag es der 7er-Kunde grundsätzlich nobel. BMW Abu Dhabi Motors 9/10 Das Fond-Entertainmentsystem mit großen Bildschirmen gibt es auch für den 730i und den 730Li (Bild). BMW Abu Dhabi Motors 10/10 Beim BMW 730Li ist rein optisch alles 7er.

44 Prozent der von BMW hergestellten 7er nimmt allein der chinesische Markt auf, womit er der mit Abstand wichtigste für den 7er ist. Zwar hat BMW noch keine konkreten Zahlen veröffentlicht, aber die Vierzylinder-Varianten sind in China am stärksten nachgefragt. Daraus ergibt sich, dass der BMW 730i und der 730Li zu den weltweit meisterverkauften 7er-Modellen gehören – wenn sie nicht sogar die meistverkauften 7er sind.

Fazit

Der BMW 7er ist hierzulande seit seinem Erscheinungsjahr 1977 (E23) eine Statuslimousine, zu der aus europäischer und amerikanischer Sicht schon immer auch eine vergleichsweise hohe Motorisierung gehörte. Nicht umsonst bot BWM die zweite Generation E32 seit 1987 auch mit einem V12-Motor (Motorenbaureihe M70) an. Auch wenn der Zwölfzylinder bis heute viele Liebhaber hat, so scheint vielen statusbewussten asiatischen Kunden die Zahl der Zylinder unter der Haube nicht so wichtig zu sein. Und flott beschleunigen können sie mit ihren im Vergleich mit den höher motorisierten Modellen etwas leichteren 7ern auch noch.