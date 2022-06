BMW M340i xDrive 50 Jahre M Edition Sondermodell für Indien

50 Jahre BMW M werden nicht nur in Deutschland gefeiert. Weltweit beglückt die sportliche BMW-Abteilung seine Fans. Um das Jubiläum standesgemäß zu begehen, legen die Bayern für den indischen Markt ein Sondermodell auf Basis des BMW M340i xDrive auf.

Edition trägt viel schwarz

Der trägt auch in Indien einen 387 PS und 500 Nm starken Dreiliter-Reihensechszylinder mit Turboaufladung unter der Haube, der mit einem Allradantrieb kombiniert ist. Hinzu kommen die modellspezifischen M-Ausstattungsumfänge innen und außen sowie M-Komponenten für Fahrwerk, Bremsen, Lenkung und ein M-Sportdifferential.

Für die 50 Jahre M Edition legt BMW aber hier und da noch etwas nach. Ausgerüstet mit der Shadow Line tragen beispielsweise die Fenstereinfassungen einen hochglanzschwarzen Look, der sich auch an den Kappen über den Außenspiegeln und dem Kühlergrill samt Einfassung wiederfindet. Schwarzer Lack prägt auch den Look der 19 Zoll großen Sonderfelgen im Fünf-Doppelspeichen-Design. Die Scheinwerfer treten mit Laserline-Technik an.

Mehr Exklusivität nur gegen Aufpreis

Das Editionsmodell kann aber mit weiteren M-Paketen noch exklusiver gestaltet werden. Auf Wunsch hüllen sich die Außenspiegel dann in Carboncover, die Seitenschweller erhalten mattschwarze Ansätze aus dem Performance-Angebot. Aus dem stammen auch die Carbon-Spoilerlippe für den Heckdeckel und die Carbon-Spoilerlippe für die Frontschürze. Optional wird auch die Frontschürze mit glänzend-schwarzen Anbauteilen weiter aufgewertet.

Ein Carbon-Lenkrad mit Alcantara-Bezug zieht gegen Aufpreis ins Cockpit ein. Weiter auf der Liste stehen Armaturenbrett-Applikationen aus Kohlefaserlaminat sowie ein mit Carbon und Alcantara veredeltes Schlüsseletui.

Zu haben ist die 50 Jahre M Edition des 3ers in Indien zu Preisen ab umgerechnet rund 84.000 Euro.

Fazit

BMW feiert 50 Jahre M auch in Indien mit einem Sondermodell. Das kommt auf Basis des M340i xDrive allerdings relativ unspektakulär daher.